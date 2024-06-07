端午拾米趣 台南官田DIY獨有菱角粽、艾草湯圓

隆田ChaCha文化資產教育園區的彈跳小丘受小朋友喜愛。（記者楊金城攝）

2024/06/07 14:16

〔記者楊金城／台南報導〕迎接明天（8日）起的端午3天連假，台南官田區隆田ChaCha文化資產教育園區推出「端午拾米趣」系列活動，指導親子DIY製作官田獨有的菱角粽、艾草湯圓。

台南市文資處隆田園區以百年嘉南大圳文化展覽著名，嘉南平原因烏山頭水庫和百年大圳灌溉成為米倉，園區推出「端午拾米趣」即以嘉南大圳米食文化為特色主題，包粽子、做湯圓的體驗就是種文化記憶的傳承，推廣「文資即生活，生活有文資」。

端午拾米趣系列活動有絆伴市集、街頭藝人表演、8日饗米樂菱角粽、9日饗米樂艾草湯圓DIY，饗米樂各30組親子，每組報名費250元，有得玩又有得吃。艾草湯圓不僅驅邪避凶，湯圓並象徵圓圓滿滿，民眾包完菱角粽後，現煮現吃。

隆田園區主任侯昭蓉說，拾米趣活動推廣官田菱角粽、艾草湯圓的米食文化，不僅提升遊客的米食知識，還結合傳統端午習俗的傳承，對文化資產教育推廣很有意義。

隆田園區也準備香包打卡禮，每日限量300份，另加碼搭火車抽好禮活動，現場準備「龍舟樂高」、「火車樂高」及「飛機樂高」，鼓勵遊客搭乘火車前往園區，出示火車票即可參加摸彩。

台南官田區隆田ChaCha文化資產教育園區就在隆田火車站旁。（記者楊金城攝）

端午拾米趣推出親子DIY製作官田獨有的菱角粽。（資料照）

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