台鐵中斷 新營、嘉義啟動公路疏運

台鐵新營站內旅客轉乘人潮多，站務人員引導進、出站。（記者楊金城攝）

2024/07/28 05:30

人滿即發車 預計8/1搶通東線 單線雙向行車

〔記者楊金城／台南報導〕台鐵八掌溪橋台南後壁段路基遭大水沖走流失，造成縱貫線嘉義南靖站到台南後壁站路線中斷，台鐵預計八月一日先搶通東線，採單線雙向行車，搶通前嘉義站到新營站啟動公路接駁旅客，昨天新營火車站轉乘旅客很多，秩序良好。

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新營往返後壁接駁車 整點1班

台鐵南區營運處長陳文川表示，台鐵嘉義站、新營站前天起啟動雙向直達接駁車，各有十九輛遊覽車對開，人滿即發車，此外，因應列車在新營站調度，另有新營往返後壁站、新營往返柳營林鳳營站接駁旅客，每整點雙向對開一班次。

陳文川指出，新營站原僅有一個月台提供南、北向列車停靠，昨天修好轉轍器後，可使用兩個月台，區間車和對號車都可停靠，因此取消新營站到林鳳營站的接駁，嘉義站到新營站各增加到廿一輛接駁車。

旅客：天災肇禍 接駁也要接受

新營火車站周邊昨停滿嘉義站來的、新營站出發的遊覽車，有些旅客從嘉義搭接駁車到新營站換乘南向列車，有些旅客在新營站出站後換乘接駁車到嘉義站繼續搭列車北上，人潮很多，李姓旅客說，天災造成台鐵路線中斷，也是沒辦法的事，接駁還是要搭。

新營站加派站務人員，也標示指引，引導旅客進、出站和搭車動線，陳文川表示，因公路接駁導致不及搭乘原班次的旅客，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票，為因應列車調度，部分列車也會取消，乘客可持車票搭乘下一班車。

往嘉義大台南公車 正常營運

台南市交通局表示，大台南公車行駛新營、嘉義地區的黃9、棕4、棕5、棕6等路線，均正常營運，民眾也可搭乘大台南公車。

陳文川說，台鐵八掌溪橋南側橋台路基流失，昨晚調派石碴車從南、北端接近缺口處，待水位消退就可展開搶修工作。（相關新聞刊A6）

台鐵新營站外遊覽車接駁，人滿就開，往返嘉義站。（記者楊金城攝）

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