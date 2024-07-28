《防洪頻率、預算都不如台北》黃偉哲：別老用天龍國觀點 攻擊南部災情

2024/07/28 05:30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕凱米颱風重創南台灣，造成慘重災情，在野陣營「噴口水」批評前瞻治水無效，甚至有政論名嘴訕笑。台南市長黃偉哲昨天表示，人為工程有其極限，大自然的力量是無窮，千萬不要把當大自然的反撲當作笑話來消遣，「天龍國觀點攻擊南部淹水，災民情何以堪」。

黃偉哲指出，有人說前瞻治水「六年六○○億」或是「八年八○○億」都花到那裡去？但比起北部，中南部防洪標準低人一等，且要以有限經費處理非常多的水系，尤其曾文溪是全台灣除濁水溪之外的第二大河川，台北市的保護標準約有二○○年防洪頻率，南部大概都只有五十年防洪頻率，希望大家多體諒災區民眾辛苦，少一些政治口水。

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黃偉哲說，以台北市為例，面積二七一平方公里，南市近二二○○平方公里，約是台北市的八倍多，台南治水預算有台北的八倍嗎？台北光基隆河與淡水河整治經費累積起來就有八○○多億，老是用天龍國的觀點來攻擊南部災情，對南部災民而言情何以堪。

黃偉哲表示，這些年來不管是馬政府或蔡政府執政，水利團隊都是專業的，他們的付出都應給予肯定，且努力做得更好，然而人為工程畢竟有其極限，大自然的力量是無窮的，「千萬不要把當大自然的反撲當作笑話來消遣受災的人，這樣很不好」。

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