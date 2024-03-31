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排解民眾糾紛台南女警反遭攻擊 婦情緒不穩被壓制送辦

台南市警六分局沈姓女警與欲攻擊她的60餘歲王姓婦人在地上扭打、拉扯。（圖由民眾提供）

台南市警六分局沈姓女警與欲攻擊她的60餘歲王姓婦人在地上扭打、拉扯。（圖由民眾提供）

2024/03/31 16:52

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局金華派出所1名29歲的沈姓女警，31日近午在南區水萍塭公園內執行便衣查賭勤務時，看到60餘歲、疑似情緒不穩的王姓婦人與1名男子在爭吵，女警上前排解時，王婦突然發狂要咬女警的手，女警閃過後與王婦扭打、倒地拉扯，女警表明是警察身分，王婦仍不放過女警，2路人見狀協助壓制王婦，王被警方帶回警所訊問、依妨害公務罪嫌送辦。

31日近午11點多，沈姓女警穿便衣在水萍塭公園內執行查察賭博及防竊勤務，當時她看到這名60餘歲的王姓婦人與1名男子因細故發生爭吵、兩人在大小聲，就上前欲排解兩人糾紛。

不料，情緒不穩的王姓婦人突然發狂要咬女警的手臂，女警閃過去、手沒被王婦咬到，女警為反制動手攻擊的王婦，與王婦爭執、相互拉扯，女警並對王婦表明其是警察身分，但王婦仍不鬆手，兩人一度扭打倒地，附近有2位民眾見狀、熱心協助女警壓制王婦。

女警並呼叫同仁支援，趕到場的支援員警幫忙將王婦帶回派出所訊問，訊後依妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦；女警身上幸僅有腳部有些擦挫傷，手部則因閃過王婦的口齒攻擊，沒有受傷。

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