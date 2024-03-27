囂張！台中看守所嫌犯打招呼被制止 竟暴打戒護員

台中看守所發生方姓收容人，不滿打招呼被制止，把戒護員打得鼻青臉腫的暴力事端。（資料照）

2024/03/27 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署台中看守所於本月26日，發生方姓收容人（嫌犯）毆打該所戒護科戒護員的暴力事件，2名戒護員受傷，其中一名戒護員被打中臉部而鼻青臉腫，台中看守所立刻安排傷者就醫，依妨害公務罪將方姓收容人移送台中地檢署偵辦，至於這起暴力的起因，並非越獄或煽動暴動，而是方姓收容人於戒護看診時，見到熟人打招呼，被戒護員制止，情緒管控不當的方男爆怒揮拳。

有自稱是「無名氏」的民眾，向本報爆料指出，本月26日，位於台中市南屯區培德路的台中看守所內，於白天時間，發生嫌犯毆打法警（戒護員），造成法警鼻青臉腫情事，受傷法警僅自行就醫，投訴民眾質疑，看守所未做處置，這位民眾還懷疑此暴力事件動機，是否為嫌犯想越獄或煽動暴亂？

請繼續往下閱讀...

台中看守所副所長鄭哲成澄清說，涉嫌動手的方姓收容人，年僅20多歲而年輕氣盛，當時戒護員安排他去看病，他遇到熟人，揮手打招呼時，被戒護員制止，沒想到方男爆怒而揮拳，被打中臉部的戒護員，立刻與另一位戒護員壓制方姓收容人，2名戒護員都受輕傷。

他強調，案發之後，台中看守所依規定，立刻通報矯正署，安排戒護員就醫開證明，依妨害公務罪將方姓收容人移送檢方偵辦，並加強戒護方姓收容人，「未做處置」之說，與事實不符。

至於揮拳的動機，是否民眾質疑的企圖越獄或煽動暴動？他強調，當時事發突然，且方男一人所為，其他收容人並未參與，也沒妄動，起因是方姓收容人不滿打招呼被制止，動機不可能是越獄或煽動暴動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法