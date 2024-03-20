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首頁　>　社會

不滿意公務員答覆 莽男持扳手辱罵、恫嚇判刑8個月

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/03/20 17:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名陳姓男子2021年到大林地政事務所欲申請謄本時，不滿地政事務所電腦開機太慢，飆罵公務員六字經，隔年，他打電話到嘉義縣衛生局詢問醫療院所開業申請程序，不滿陳姓稽查員答覆，恫嚇「我要殺你」等語，還持扳手到衛生局二樓恐嚇及辱罵陳女，嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴，嘉義地方法院審結，判處有期徒刑8個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

判決書指出，陳姓男子因之前違反毒品危害防制條例案件，經雲林地方法院判刑1年4個月確定，2020年5月執行完畢；2021年10月8日中午到嘉義縣大林地政事務所申請謄本，以台語對受理公務人員辱罵六字經，下午四點半再度到地政事務所申請謄本，對同一公務員恫嚇「我看你怎樣下班啦，我要跟你回去，別說我為難你啦」。

陳男隔年2月14日打電話到嘉縣衛生局醫政科詢問醫療院所開業申請程序，向陳姓衛生稽查員恫嚇「我要殺妳、我要打你」後，再攜帶扳手到醫政科大喊「陳小姐是哪位？」陳女起身回應，陳男持扳手朝陳女胸、腹恐嚇，以六字經辱罵陳女、罵其「公務員好逸惡勞，沒事裝忙，要將辦公室電腦設備打爛」等語，林姓科長出面安撫，陳男還稱要等陳女下班、開車撞她云云。

法官認為，陳女與陳男素昧平生，沒有誣告陳男妨害公務動機，現場有林姓證人調停，陳男辯詞不足可採，考量其無端羞辱公務員，恣意曲解行政程序、攜帶意圖行使之用的兇器，造成公務員身心受創，以及服刑後五年內再犯累犯等行為，參酌檢察官具體求刑意見量刑。

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