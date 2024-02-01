騎士持毒拒搜置物箱 法官認警違法搜索判無罪

2024/02/01 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市戴姓男子騎機車未戴安全帽被攔查，員警自置物箱取出有粉末吸管，卻被他搶走丟棄，涉妨害公務罪嫌，橋頭地院認為員警未經同意搜查置物箱，員警違法搜索，判決戴男無罪。

檢方指出，前年十一月廿八日凌晨，戴男騎機車行經高雄市岡山區，因未戴安全帽，被岡山分局壽天派出所兩名警員攔查，要求他出示證件。

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戴男自置物箱拿出行照後，員警看到一支削成尖頭塑膠吸管，管內有不明粉末，隨即伸手取出，卻遭戴男搶回並丟棄在水溝內，隨後被逮捕，警方又查獲毒品海洛因一小袋（所涉毒品案件另案偵辦中），因而涉妨害公務罪嫌。

戴男指出，取出行照拿給員警，隨後關上置物箱卻被阻止，但當時員警並未看到吸管，是後來搜出來的，但他始終不同意搜索，所以在取回吸管時，即被警方制伏在地，他並未扔掉，否認犯行。

合議庭勘驗警方密錄器影像光碟，戴男全程配合警方調查，並未使用暴力，但員警要求打開置物箱等行為，供其檢查引擎、車身號碼，在於調查犯罪嫌疑，已超出舉發交通違規範疇。

此外，警方查驗戴男身分後，未見有何可疑舉措，或目視即可見其攜帶毒品等違禁物，卻多次要求開啟置物箱供其檢視，且未經同意強行搜查屬違法搜索，仍可上訴。

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