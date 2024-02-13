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男子衝警局報案 國罵飆員警被逮並查獲西瓜刀、毒品

陳男接連飆罵員警「三字經」、「五字經」，被警方逮捕時，身藏的西瓜刀掉出來。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男接連飆罵員警「三字經」、「五字經」，被警方逮捕時，身藏的西瓜刀掉出來。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/13 18:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲陳姓男子身上帶著傷，自行駕車到龜山警分局坪頂派出所報案，指稱車窗遭不明人士打破，要求警方調閱監視器立刻偵辦，過程中卻情緒失控連飆員警「三字經」、「五字經」，警方依妨害公務罪逮捕時，陳男身上掉出一把西瓜刀，又連串被搜出搖頭丸、58包毒品咖啡包、刀械、手銬等證物，陳男一度質疑逮捕過程，聲請提審被法院駁回。

陳男於11日駕車到坪頂所聲聲要報案，要員警調閱監視器報案，員警在了解事發過程，詢問陳男：「你看到了什麼？是不是看到有人砸（車）？」陳男不願多說卻反嗆：「你大聲什麼東西！我車被人家這個樣子......到後面就不要叫我找人啦！」隨即連飆員警「三字經」、「五字經」，立即被警方逮捕，逮捕過程陳男身上掉出一把西瓜刀。

警方隨即對陳男搜身、搜車，除在他身上搜到搖頭丸，車上查獲58包毒咖啡包、刀械、手銬等證物，陳嫌還大言不慚說：「給你！都給你！去驗！去驗！」經採驗尿液呈現2級、3級毒品反應。

陳男當下還對逮捕過程提出異議，聲請提審被法院駁回，全案經查執行過程均無不法，依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務等案移送地檢偵辦。

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陳男除了身上西瓜刀，又被搜出搖頭丸、58包毒咖啡包、刀械、手銬等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男除了身上西瓜刀，又被搜出搖頭丸、58包毒咖啡包、刀械、手銬等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

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