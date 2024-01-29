破天荒！ 鹿耳門聖母廟逾30頂神明銀帽熔成銀飾 小年夜開放擲杯結緣

神明銀帽因為久經煙燻且少有機會配戴，正統鹿耳門聖母廟將其熔成銀飾手鍊供民眾擲杯結緣。（記者王姝琇攝）

2024/01/29 19:01

〔記者王姝琇／台南報導〕台南正統鹿耳門聖母廟立廟以來，首度破天荒將逾30頂神明銀帽熔成銀飾，預計將在小年夜（2/8）當天下午5點，開放民眾現場排隊擲杯結緣，限量500條。

聖母廟表示，廟內供奉約400尊神像，銀帽幾乎成為標準配備，此次整理出20多頂中、小尺寸銀帽以及7頂大銀帽，都是因眾神明配戴長年累月供香煙燻，且神明也少有機會配戴，所以決定將其熔成銀飾手鍊，讓民眾結緣；由於這些銀帽都長達1、20年神明頂戴加持，熔成銀飾象徵賜福，意義非凡，尤其是給小朋友配戴庇佑，農曆新年將至也可以取代紅包給孩子當新年禮物。

聖母廟說，神明銀帽多是由信眾、企業團體或多年來廟內委員們，感念神明庇佑所貢獻，能夠將這些銀帽熔成銀飾手鍊再將神明的祝福回饋給信眾，是再好不過的，強調「這是聖母廟第1次將神明銀帽熔成銀飾，下次不知道什麼時候才會再有機會。」

此次活動不採預先報名制，預計將在小年夜下午5點起，開放民眾在媽祖殿前現場排隊、擲杯結緣，每個人有3次機會，只要擲出1聖杯即可用結緣金800元獲得，限量500條，另加碼贈送媽祖熱氣球娃娃（市價880元）。

台南正統鹿耳門聖母廟供奉約400尊神像，銀帽幾乎成為標準配備。（記者王姝琇攝）

台南正統鹿耳門聖母廟將神明銀帽熔成銀飾，將在小年夜開放民眾擲杯結緣。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法