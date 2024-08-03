二仁溪又見電子廢棄物 環團促移除

環團質疑颱風過後，二仁溪各種電子廢棄物又全都露。（黃煥彰提供）

2024/08/03 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過後，環團到台南市二仁溪勘查，發現原本覆蓋住的電子廢棄物全都露，部分甚至被沖刷到海裡去，環團質疑這些電子廢棄物重金屬嚴重超標，呼籲政府趕快移除，不要再拖了。台南市環保局回應說，在試驗計畫範圍內的電子廢棄物並未被沖走，市府待經費到位後將執行清理工作。

環局︰殘留四處河岸 待經費到位後清理

台南市二仁溪畔的灣裡地區，因早年提煉廢五金時掩埋不少電子廢棄物，過去政府已花費至少廿億元清除，後來經河海水沖刷後，又發現有部分電子廢棄物，迄今還殘留四處河岸尚未清理。

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台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，颱風過後，發現部分電子廢棄物被暴洪沖刷出來，有的甚至流入海裡，這些電子廢棄物包括銅、鋅等多種重金屬嚴重超標，恐對環境造成污染，呼籲政府趕快清除。社大環境小組召集人黃煥彰說，二仁溪電子廢棄物經委託工研院試挖處理後，場地復原，但颱風過後，原覆蓋的泥土都沖進二仁溪，各種電子廢棄物又全都露了，憂心溶出重金屬污染環境。

環保局表示，挖除試驗計畫契約量僅處理三百立方範圍，挖除後經現地乾濕分選處理後，廢棄物皆已離場，未因颱風造成廢棄物被沖走情事。在試驗計畫外的廢棄物，依據第六河川分署調查高雄市及台南市共四處，清除經費估需十四億，未來依分工由中央編列經費、地方執行。

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