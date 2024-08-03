打通交流道瓶頸 新營復興路拓寬動土

斥資一五．二五億元，市道一七二線新營區復興路一．九公里長，將拓寬為卅公尺。（記者楊金城攝）

2024/08/03 05:30

往返鹽水、柳營、後壁及嘉縣等地 車流將獲紓解

〔記者楊金城／新營報導〕斥資一五．二五億元，市道一七二線新營區復興路一．九公里長，將拓寬為卅公尺路寬，打通國道一號新營交流道的瓶頸路段，國土署昨天舉辦動土，預計二○二六年六月完工。

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1.9公里長將闢建為30公尺寬

新營區復興路拓寬工程由內政部國土署南工分署主辦，國土署署長吳欣修、市府參事徐健麟、工務局局長陳世仁、新營區長翁振祥等人出席動土，參與地方喜事。

一七二線新營復興路最後一里路全線拓寬案為南市溪北重大交通建設，復興路是新營與鹽水間主要聯絡幹道，往西經鹽水忠孝路銜接台十九線，通往鹽水、嘉義布袋地區，往東連接新營區客運轉運中心、新營交流道，再串聯市道一七二線長榮路二段、台一線開元路等交通要道，通往新營市區及後壁、白河。

吳欣修說，新營復興路拓寬路段，西起鹽水區忠孝路及南太路口，延伸以東至新營交流道匝道處，總長約一．九公里，將依都市計畫寬度卅公尺進行全線拓寬，其中包含鹽水排水的明達橋改建拓寬及橋面抬升卅公分，全線規劃雙向各二汽車道、一混合車道及三公尺人行道、行人庇護島、綠帶等配置，各路口皆有左轉專用車道，道路設計本於人本與交通併重。

斥資15.25億 預計2026年6月完工

一七二線新營復興路拓寬工程（含用地費近九億）總經費約一五．二五億元，由中央補助七．○六億元、市府負擔八．一九億元。拓寬工期四八○個工作天，預計二○二六年六月竣工通車。

新營復興路現有路寬不足，在新營交流道前的路段因為車流多更易危及交通安全，市長黃偉哲指出，復興路全線拓寬具有交通紓解、經濟產業、觀光等效益，未來完工後將有效紓解新營區往返鹽水、柳營、後壁及嘉義縣等地之車流，提升道路服務品質，優化交通安全，帶動溪北區域發展與嘉義生活圈更加緊脈相連。

地方擔心工程影響交通，陳世仁表示，開工後，在道路兩側施工拓寬，不影響現有復興路車道，對交通衝擊小。

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