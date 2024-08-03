7項治水工程 囊括國家卓越建設獎

永康PA（第一標）污水施工完成後鋪面重新規劃。（水利局提供）

2024/08/03 05:30

新營埤寮埤水環境工程、永康污水道系統工程 獲金質獎

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二四國家卓越建設獎得獎名單出爐，南市水利局提報七項重大治水工程，榮獲兩金質、五優質的佳績，成果豐碩。

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「新營區埤寮埤鴻鵠望月水環境改善工程」，目前為設計階段，預計明年初開工，工期一年，此次榮獲「最佳規劃設計類」金質獎。

埤寮埤是國家級重要濕地，後改造為兼具蓄水灌溉及休憩功能的天鵝湖親水公園。市府向中央爭取經費補助四二○○萬元，規劃設置水質改善設施，優化水質並進行濕地保育環境營造，提供生物棲息利用，也將設置環境教育中心；此案讓新營人相當期待，陳姓民眾指出，希望改善工程為天鵝湖帶來場域活化、帶來人潮，並了解環境保育與維護濕地的重要性。

「台南市永康區污水下水道系統（PA分區）分支管網及用戶接管工程（第一標）」去年七月竣工，此次榮獲「最佳施工品質類」金質獎。市府投入二．二八億元布設分支管約二九○○公尺及污水連接管約一萬○一○○公尺，完成三民里、塩興里及蔦松里內用戶接管二二九六戶。

永康李姓民眾說，原本傳出惡臭味的巷弄及屋後防火巷都在完工後變得明亮衛生，不再有惡臭味傳出，生活環境大大改善，而家庭污水經永康水資源回收中心處理為再生水後，供給南科園區使用，達到水資源循環再利用的永續目標。

柳營、大內、仁德、東區、學甲 各有建設獲優質獎

此外，柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站、大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程、仁德再生水廠新建工程、東區文忠調節池新建暨周圍排水改善等四件治水工程獲評「最佳規劃設計類」優質獎。學甲區法源抽水站獲得「最佳施工品質類」優質獎。

新營區埤寮埤天鵝湖公園共享環教中心模擬圖。（水利局提供）

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