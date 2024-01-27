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Ed獨家「聖王公仔」超萌！700多人搶66尊 台南西羅殿爆棚

台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉首度結合台灣宮廟創作「聖王公仔」（圖正中）。（記者王姝琇攝）

台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉首度結合台灣宮廟創作「聖王公仔」（圖正中）。（記者王姝琇攝）

2024/01/27 18:02

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西羅殿有彩蛋 知名創作Ed打造聖王公仔敬獻

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉（Ed）首度以宮廟神尊為題創作，就獻給台南西羅殿，歷時近1年時間，共66名幸運粉絲搶買到手，Ed今天特地在西羅殿舉辦面交，粉絲湧入，還有來自香港等地的鐵粉到場支持，讓原本就有10場開光的西羅殿人潮更是爆棚。

在潮流公仔界佔有一席之地的品牌「Kori&Ed」，是許多公仔迷徹夜排隊也定要入手收藏的作品。Ed因夢到聖王公（廣澤尊王）而與西羅殿結緣，進而以聖王公形象設計限量66尊的「聖王公仔」， 本應坐在八獅椅之上的聖王公，轉而成為8隻招牌柴犬Kori萌翻天，一開放登記購買就超過700人。今天在西羅殿廟埕面交，同時首次舉辦活動與粉絲互動。

有趣的是，許多忠實粉絲都來「寄付」共襄盛舉，包括粉絲李鴨鴨、吳建旻、劉議元免費提供周邊小物，其中66份純銀飾品大方送，更是造成瘋搶；還有黃子芸贊助春聯、紅包袋、扇子（由李明聖繪製）；Ed自身也再提供120個免費公仔大放送，另有10個600元紅包抽獎。Ed說，第一次和廟宇合作，讓粉絲可以藉此認識聖王公文化信仰，感覺很不錯。

Ed提及，自己原本沒有特別的宗教信仰，某天夢到聖王公，循著靈感指引找到西羅殿，除了恭請神像到西羅殿開光、回家祀奉，也著手創作聖王公仔，敬獻給西羅殿，以此記錄下特殊的人神緣分。這尊僅17公分的聖王公仔，由將近40個零組件拼成。聖王公的招牌大眼睛、呈90度屈翹的右腿等特色都精準掌握，其中，八獅椅的獅子成了萌犬成為亮點。

台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉（前排中）創作「聖王公仔」，今天在台南西羅殿面交，吸引大批粉絲朝聖。（記者王姝琇攝）

台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉（前排中）創作「聖王公仔」，今天在台南西羅殿面交，吸引大批粉絲朝聖。（記者王姝琇攝）

台灣公仔知名品牌「Kori&Ed」首度舉辦面交活動，許多粉絲都來「寄付」周邊小物，共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

台灣公仔知名品牌「Kori&Ed」首度舉辦面交活動，許多粉絲都來「寄付」周邊小物，共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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