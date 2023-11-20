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台南立委選舉登記 侯陸太、陳永和、賴惠員、魏耀乾4 人完成登記

無黨籍立委參選人陳永和（中）今天由家人及支持者陪同前往選委會登記，支持者高喊「堅持公平正義，支持陳永和」。（記者蔡文居攝）

無黨籍立委參選人陳永和（中）今天由家人及支持者陪同前往選委會登記，支持者高喊「堅持公平正義，支持陳永和」。（記者蔡文居攝）

2023/11/20 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕第11屆立法委員選舉今天開始辦理參選登記，台南市選委會今天上午共有第一選區無黨籍侯陸太、民進黨立委賴惠員、無黨籍魏耀乾及第六選區陳永和等4人完成登記。

其中，侯陸太自稱是民進黨員，曾任陳水扁選舉榮譽顧問、無障礙設計管理工程師，今天他坐輪椅以無黨籍完成登記。政見主張成立台南市第一座身心障礙勞工食衣住行育樂中心及全市遊覽車、公車全部無障礙設計。

而有「最強里長」之稱的無黨籍立委參選人陳永和今天由太太、女兒等家人及支持者陪同，一行人約40人搭乘一部遊覽車前往選委會登記，支持者高喊「堅持公平正義，支持陳永和」。

陳永和表示，今天登記是一個開始，也是一個義務的承擔。這次參選立委，他認為只要把內政做好，就能讓人民安居樂業。他希望在南關線設置一座森林多功能公園，發展關廟大潭埤的水上活動。他自詡自己是一部推土機，要把公平正義整平，主張修改卸任總統副總統禮遇條例，總統副總統卸任後不能再領人民的薪水。

而立委賴惠員今天則由她的先生張志仁醫師單槍匹馬前往選委會，代表賴惠員完成登記。前立委魏耀乾則於快中午時，由其家人代表前往選委會完成登記。

另外，第三選區立委陳亭妃則預定於今天下午前往辦理登記。

侯陸太今天坐輪椅前往選委會以無黨籍完成登記。（記者蔡文居攝）

侯陸太今天坐輪椅前往選委會以無黨籍完成登記。（記者蔡文居攝）

立委賴惠員的先生張志仁（右）今天前往選委會，代表賴惠員完成參選登記。（記者蔡文居攝）

立委賴惠員的先生張志仁（右）今天前往選委會，代表賴惠員完成參選登記。（記者蔡文居攝）

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