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    小年夜清晨國道車流飆1.4倍 塞車路段看這裡

    今天（27日）是小年夜，交通部高速公路局預估今天國道有九處易塞車路段，且預期今天的車流應是平日年平均的1.1倍，南向會達1.2倍之多。（記者林正堃攝）

    今天（27日）是小年夜，交通部高速公路局預估今天國道有九處易塞車路段，且預期今天的車流應是平日年平均的1.1倍，南向會達1.2倍之多。（記者林正堃攝）

    2025/01/27 09:04

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（27日）是小年夜，交通部高速公路局預估今天國道有九處易塞車路段，且預期今天的車流應是平日年平均的1.1倍，南向會達1.2倍之多。

    今天0-5時平均交通量為5.7百萬車公里，是年平均平均4.0百萬車公里的1.4倍；目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控。

    高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

    今天國道管制措施和易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道管制措施和易塞車路段。（高公局提供）

    高公局預估今天上午中北部國道路況。（高公局提供）

    高公局預估今天上午中北部國道路況。（高公局提供）

    高公局預估今天上午中部國道路況。（高公局提供）

    高公局預估今天上午中部國道路況。（高公局提供）

    高公局預估今天上午南部國道路況。（高公局提供）

    高公局預估今天上午南部國道路況。（高公局提供）

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