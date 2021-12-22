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    首頁　>　臺南市

    南市國民黨議員提案改國號 台灣基進：「中國」國民黨兩字還在

    南市國民黨議員蔡育輝臨時動議，提案建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國，在民進黨議員不反對下通過提案。（記者蔡文居攝）

    南市國民黨議員蔡育輝臨時動議，提案建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國，在民進黨議員不反對下通過提案。（記者蔡文居攝）

    2021/12/22 13:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開臨時會，通過國民黨議員更改國號的提案。台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，中國國民黨還沒拿掉「中國」兩個字，就急著幫台灣改國號，成立台灣共和國，如此茅塞頓開，真的非常令人感動，台灣基進會盡全力支持。

    李宗霖說，不過，如果是為了阻擋預算，故意以改國號這種不屬於地方議會職權的提案來擾亂地方議會進程，台灣基進要在此全力撻伐。

    台南市議會今天召開臨時會進行二、三讀議案及審議各項提案，由於市府原要在台南公園豎立孫文銅像引發爭議而喊卡，而引起國民黨議員不滿，國民黨議員蔡育輝反向操作提案要求建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國，在民進黨議員不反對下，最後主席、議長郭信良裁示通過提案。

    李宗霖說，台南市議會國民黨團先是諷刺台南市等於萊豬市，今天則索性提出更改國號來阻礙議事進行，這種輸了不認帳的巨嬰黨，請快回去中國找奶水喝，不然就就地解散。

    李宗霖強調，現在台南市民最關心的是究竟總預算何時才會通過，定期會頻流會，預算審不完，加班開臨時會還是繼續流會，根本就是在浪費公帑。不論是在野黨的惡意杯葛，或者遲到、缺席，最終都是讓台南市的市政成為政黨陋習下的犧牲品，這並非台南市民對民主社會中政黨政治的期待！

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