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    受哈佛研究「復活」牽動 台南左鎮猛獁象化石人氣遽升

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

    2021/10/18 20:25

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕根據外媒報導，哈佛醫學院研究團隊計畫復活已經滅絕的猛獁象，並設想未來能讓這些動物恢復其棲息地，引發全球關注，話題延燒，也讓台南左鎮化石園區典藏的草原猛獁象化石受到矚目，近來人氣遽升，成為自然教育的觀光新賣點。

    左鎮化石園區所典藏的猛獁象化石，是從菜寮溪流域一帶採集的草原猛獁象臼齒與肢骨，還特地製作了縮小比例的模型一併展示，受到復活話題的牽動，近來成為遊客關注的焦點。

    市政府文化局表示，草原猛獁象的體型略小於現代的亞洲象，肩高2至2.5公尺之間，體長約4公尺，體重則有2500到3500公斤。

    文化局指出，草原猛獁象出現在距今40萬年前的更新世中期，從華北地區遷徙至台南的新化丘陵，距離菜寮溪不遠。

    根據研究文獻，一般人熟知的猛獁象，包含分佈北美與西伯利亞的長毛猛獁象，以及曾經出現於華北地區、台灣南部草原猛獁象，還有生活在溫暖氣候的南方猛獁象、體型相對較小的侏儒猛獁象，加上最古老的非洲猛獁象等。

    猛獁象約1萬年前陸續滅絕，原因推測可能是氣候變遷，或遭史前人類獵殺，現今地球上的象類家族，僅剩非洲象與亞洲象。

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區展示附近菜寮溪流域採集到的草原猛獁象化石，近來遊客的關注度提升。（南市文化局提供）

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