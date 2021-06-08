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    首頁　>　臺南市

    南市通報獎金遭批 里長挺市長：外面的人別再黑白講

    新營區姑爺里長王月順每天仍是廣播呼籲里民務必叮嚀在外家人不要返鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

    新營區姑爺里長王月順每天仍是廣播呼籲里民務必叮嚀在外家人不要返鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

    2021/06/08 20:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲祭出「家戶聯防」通報獎金，包括民進黨內民代、時代力量及台灣人權促進會等，紛紛批評「獵巫」、是仿效威權黨國的檢舉措施，南市首例本土病例發生地的新營區姑爺里里長王月順今（8）日挺身受訪說：「外面的人沒經歷過驚慌，黑白講這些，對防疫有什麼幫助？真的很不好」。

    王月順說，台南第1例就發生在自己里內，「嚇到心臟快要跳出來」，這種驚慌心情外人無法體會，尤其里內老人很多，是個「老人庄」，很多子弟旅居外地工作，實在禁不起再一波疫情入侵，現在里民各個配合戴口罩，「怕得要命，不希望還有什麼閃失」。

    王月順說，黃市長苦口婆心勸導，且鼓勵通報獎金不是強制手段，最主要是激發人人自危自覺意識，「怎麼能被扭曲說成是檢舉、抓耙，外面黑白講這些，真的很不公道」。

    該里已有3例本土病例，雖然目前控穩住，疫情幸未擴散，但是王月順每天仍不厭其煩廣播，拜託里民務必叮囑在外地的家人暫勿返鄉，她自己還親自打電話拜託旅外子弟們。她更坦直地說：「病毒都六親不認了，還拿什麼人性人情理由，來阻擋市長照顧台南民眾」！

    將心比心，王月順說「政府會想害人嗎？黃市長用心想辦法把我們照顧好，有人真的會想拿1千元獎金來換取僥倖嗎 」？有防疫道德心善良的人，更不會想要曲解他的用意，看看想想很多第1線醫護人員的辛苦打拚，「大家應該是守住本份，我們跟著政府走就對了」。

    據了解，南市這項「端午假期限定版」作法，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元，原意發揮家戶聯防概念，引發各界議論。反對派認為是「獵巫」，陷人民於不信任。但也不乏支持聲音，能減少返鄉政策就是好政策。

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    台南市祭出鼓勵獎金，呼籲外地旅客在端午假期暫勿返鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市祭出鼓勵獎金，呼籲外地旅客在端午假期暫勿返鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

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