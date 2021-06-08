南市通報獎金遭批 里長挺市長：外面的人別再黑白講
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲祭出「家戶聯防」通報獎金，包括民進黨內民代、時代力量及台灣人權促進會等，紛紛批評「獵巫」、是仿效威權黨國的檢舉措施，南市首例本土病例發生地的新營區姑爺里里長王月順今（8）日挺身受訪說：「外面的人沒經歷過驚慌，黑白講這些，對防疫有什麼幫助？真的很不好」。
王月順說，台南第1例就發生在自己里內，「嚇到心臟快要跳出來」，這種驚慌心情外人無法體會，尤其里內老人很多，是個「老人庄」，很多子弟旅居外地工作，實在禁不起再一波疫情入侵，現在里民各個配合戴口罩，「怕得要命，不希望還有什麼閃失」。
王月順說，黃市長苦口婆心勸導，且鼓勵通報獎金不是強制手段，最主要是激發人人自危自覺意識，「怎麼能被扭曲說成是檢舉、抓耙，外面黑白講這些，真的很不公道」。
該里已有3例本土病例，雖然目前控穩住，疫情幸未擴散，但是王月順每天仍不厭其煩廣播，拜託里民務必叮囑在外地的家人暫勿返鄉，她自己還親自打電話拜託旅外子弟們。她更坦直地說：「病毒都六親不認了，還拿什麼人性人情理由，來阻擋市長照顧台南民眾」！
將心比心，王月順說「政府會想害人嗎？黃市長用心想辦法把我們照顧好，有人真的會想拿1千元獎金來換取僥倖嗎 」？有防疫道德心善良的人，更不會想要曲解他的用意，看看想想很多第1線醫護人員的辛苦打拚，「大家應該是守住本份，我們跟著政府走就對了」。
據了解，南市這項「端午假期限定版」作法，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元，原意發揮家戶聯防概念，引發各界議論。反對派認為是「獵巫」，陷人民於不信任。但也不乏支持聲音，能減少返鄉政策就是好政策。
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