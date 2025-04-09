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    今晚起變天！中部以北防局部大雨 週日東北季風影響轉涼

    今晚起受鋒面通過影響，各地降雨機率偏高。（資料照）

    今晚起受鋒面通過影響，各地降雨機率偏高。（資料照）

    2025/04/09 18:54

    〔記者林志怡／台北報導〕連續3天好天氣後，今日深夜受到鋒面通過影響，各地將明顯變天。中央氣象署指出，今日晚間至明日白天全台降雨機率偏高，且中部以北需注意局部大雨，且週六將有另一波鋒面接力影響，各地週將有短暫陣雨或雷雨出現，週日則因東北季風增強，白天氣溫明顯轉涼，從近期的近30度下降到23至25度。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今晚至明日白天受到鋒面接近影響，全台降雨機率偏高，且中部以北有局部大雨發生，明日下半天起雨勢趨緩，晚間各地則轉為多雲的天氣。

    週五是兩波鋒面之間的空擋，因環境轉為為偏南風，台灣周邊僅有零星水氣，各地多雲到晴，但桃園以北、東半部仍有零星短暫陣雨，週六則受到下一波鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區雨勢明顯，有局部大雨發生機率。

    待鋒面於週日通過台灣後，東北季風隨即增強，各地氣溫轉涼，但因各地水氣逐漸減少，僅東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，晚間雨勢趨緩。

    此外，黃恩鴻指出，東北季風預計於下週一減弱，各地氣溫將明顯回升，且下週一至下週三各地都是晴到多雲的好天氣，日夜溫差較大，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。

    針對氣溫方面，黃恩鴻說，週六前氣溫變化不大，各地感受偏溫暖，夜間、清晨低溫約20度左右，白天氣溫則接近30度，降雨時則會略有下降；週日東北季風增強後，白天氣溫明顯下滑至23至25度，低溫則下滑至16至18度；下週一至週三白天氣溫則回升至近30度，低溫維持在16至18度。

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