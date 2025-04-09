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    基隆國定古蹟槓子寮砲台步道受損、山坡崩塌 議員要求速整修

    基隆教忠公園通往槓子寮砲台的步道山坡崩塌。（韓世昱提供）

    基隆教忠公園通往槓子寮砲台的步道山坡崩塌。（韓世昱提供）

    2025/04/09 18:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市教忠公園通往國定古蹟槓子寮砲台步道，因年久失修加上颱風大雨沖刷，步道階梯多處受損，山坡崩塌土石覆蓋山溝影響排水，市議員韓世昱今天與市府文化觀光局人員前往勘查，要求市府盡速整修，以免影響遊客安全。文觀局人員表示，簡易修繕會先處理，但崩塌等大範圍修繕，將報文化部相關單位勘查、審查核定通過後才進行整修。

    韓世昱指出，今天與文觀局、信義區公所、孝忠里林崇道里長等人到，到教忠公園通往國定古蹟槓子寮砲台步道會勘，發現登山步道因年久失修加上颱風大雨沖刷，步道階梯多處受損，樹木枯死倒塌影響通行，山區多處崩塌土石覆蓋山溝無法正常排水，且有疑似走山嚴重裂痕。

    韓世昱指出，這條步道與海大龍崗步道都是通往槓子寮砲台的重要步道，民眾也希望能夠串聯成觀光廊帶，沒想到竟然變成這副模樣，要求文觀局檢討，儘速整修，不能影響遊客甚至古蹟安全。

    文觀局副局長鄭鼎青表示，區公所反映該步道受損，因此今天邀相關單位前往勘查，並釐清部分步道土地權屬，步道受損及垃圾清除等會儘速改善，至於崩塌等大範圍修繕，因槓子寮砲台屬國定古蹟，將邀文化部文化資產局及水土保持相關單位勘查，審查通過後才能整修。

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱（左二）要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱（左二）要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱（右二）要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

    教忠街通往國定古蹟槓子寮砲台的步道受損，土石覆蓋山溝影響排水，有安全疑虞，市議員韓世昱（右二）要求市府文化觀光局儘速整修。（韓世昱提供）

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