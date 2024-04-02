停管處進駐興中停車場 空間被壓縮

興中停車場完工意象圖。（台中市府提供）

2024/04/02 05:30

去年初變更設計 加蓋第6、7層樓作為智慧停管中心 造成工程延宕

〔記者蘇金鳳／台中報導〕興中停車場預計於二○二四年底完工，二○二五年中第一階段啟用，遭民進黨議員痛批在施工期間變更設計，加蓋六、七樓成立「智慧停車管理中心」，造成工程延宕，不但未跟地方溝通， 停管處還將進駐，壓縮停車空間，失信於民；交通局表示，因應停車需求，將原停車場立體化，至於變更設計，是為推動智慧停車管理政策，故增築智慧停車管理中心。

市府：推動智慧停車管理

民進黨議員江肇國表示，興中停車場原本僅提供一四一個汽車停車格，因應中區停車需求，二○二一年一月動工改建為立體停車場，但動工一年多後，二○二三年初突變更設計，加蓋第六、七層樓作為「智慧停車管理中心」，去年市議會曾質疑事前未向議會報告，且未舉辦說明會，因興建到一半才決定加蓋，導致工程停頓一年，去年底啟用跳票。

江肇國指出，興中停車場不但工程延宕，停管處還將搬到六、七樓，樓層加蓋不但未增加停車空間，更因為停管處員工進駐，會壓縮民眾的停車空間，作法失信於民。

員工進駐 停車空間將減少

同黨市議員黃守達表示，興中停車場在施工中途進行變更設計，導致原預計去年可完工的期程又拖了一年，而位於興中停車場旁邊的第二市場，過去民眾採買都停在停車場，施工後停車位一位難求，再延後就有攤商抱怨客人嫌麻煩都不來。

黃守達指出，停車場在今年底第一階段完工後，還要等待驗收後才能啟用，要求市府應加速停車場啟用期程，照顧在地民生與經濟發展的需求。

國民黨議員張彥彤表示，市府曾向市議會解釋，交通局辦公廳舍，空間太小且是文化資產，不能敲敲打打，剛好興中停車場改建，便再加建兩層樓，讓停管處進駐並設智慧中心。

交通局表示，興中案在評估興中立體停車場空間使用效益後，爭取停管基金加碼投資四億多元，增築智慧停車管理中心。

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