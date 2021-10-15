為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    《台中》確診者連假購物 大遠百已清消

    2021/10/15 05:30

    12日閉店後消毒

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中50歲女台商（案16423）確診境外移入個案，足跡包括逛博物館、明曜百貨、入住神旺飯店，另外，她在11日回台中市，曾到大遠百的無印良品購物，大遠百已在12日接獲通知，立即清潔消毒，但中市衛生局卻未主動公布，遲至昨日媒體詢問才透露足跡，正值大遠百週年慶，雙十連假購物人潮又多，中市議員江肇質疑市府防疫鬆懈，作為更是慢半拍，衛生局長曾梓展回應，市府第一時間獲報即展開疫調，是等待中央確認是境外或境內移入後才公布。

    匡列5家人 PCR為陰性

    衛生局公布這名從印尼回來的女台商，在可傳染期的10月9日、10日與人開車到台北，10月11日到大遠百的無印良品中百門市購物，據了解，業者在12日晚上收到專櫃廠商通知，大遠百當天閉店後消毒，13日正常營業，女台商目前已住院隔離治療中，並匡列5名家人為接觸者居家隔離，採檢PCR結果為陰性。

    衛生局事後指出，女台商於2月14日至9月17日到印尼出差，7月26日於印尼確診過，並於6月23日與9月15日施打2劑AZ疫苗，9月17日返台後，至集中檢疫所檢疫隔離至10月1日，10月1日PCR檢驗陰性，10月12日因須返回職場，自費採檢PCR為陽性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播