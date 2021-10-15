《台中》確診者連假購物 大遠百已清消

2021/10/15 05:30

12日閉店後消毒

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中50歲女台商（案16423）確診境外移入個案，足跡包括逛博物館、明曜百貨、入住神旺飯店，另外，她在11日回台中市，曾到大遠百的無印良品購物，大遠百已在12日接獲通知，立即清潔消毒，但中市衛生局卻未主動公布，遲至昨日媒體詢問才透露足跡，正值大遠百週年慶，雙十連假購物人潮又多，中市議員江肇質疑市府防疫鬆懈，作為更是慢半拍，衛生局長曾梓展回應，市府第一時間獲報即展開疫調，是等待中央確認是境外或境內移入後才公布。

匡列5家人 PCR為陰性

衛生局公布這名從印尼回來的女台商，在可傳染期的10月9日、10日與人開車到台北，10月11日到大遠百的無印良品中百門市購物，據了解，業者在12日晚上收到專櫃廠商通知，大遠百當天閉店後消毒，13日正常營業，女台商目前已住院隔離治療中，並匡列5名家人為接觸者居家隔離，採檢PCR結果為陰性。

衛生局事後指出，女台商於2月14日至9月17日到印尼出差，7月26日於印尼確診過，並於6月23日與9月15日施打2劑AZ疫苗，9月17日返台後，至集中檢疫所檢疫隔離至10月1日，10月1日PCR檢驗陰性，10月12日因須返回職場，自費採檢PCR為陽性。

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