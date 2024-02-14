高雄女大生找男網友失聯 警歷經4天曲折找到人

陳姓女大學生找男網友失聯，警方歷經4天曲折過程，終於在今天（14日）找到她。（民眾提供）

2024/02/14 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市三民區的聶姓婦人，本月10日大年初一，向高雄警方報案說，其就讀大學的女兒（22歲）找男網友失聯，高雄警方發現陳姓女大學生手機定位是在台中市后里區，緊急聯絡中市大甲分局義里派出所，該所員警今天（14日）找到黃姓大學生，黃生承認說，陳女被他安置於高雄市，義里所又緊急聯繫高雄警方，終於歷經4天，在今天找到陳女。

台中市警方因靜宜大學林姓女大二學生去年3月30日失蹤一案，對女大學生失蹤的類似案件相當謹慎與敏銳，林姓女大學生事後證實是跑到惡名昭彰的緬甸「KK園區」，找新認識的男網友，因「為愛走天涯」擔心被家人責罵，未聯繫家屬即獨自離開台灣，之後乾脆從事詐欺相關工作，據傳她去年底被緬甸警方逮捕，送往中國受審，今年1月已經生產，在上海坐月子等候審判。

請繼續往下閱讀...

至於目前就讀南部某大學的陳姓女大學生，警方找人過程頗曲折，中市警方指出，其母親聶女向高雄警方報案說，其女於大年初一上午，由高雄三民區住處離家，當天晚間7時，最後一次聯絡女兒，女兒說，她人在台南火車站，已購買當天晚間8時火車票返回高雄，不料，之後陳女即與母親失去聯絡。

聶女擔心女兒安危，也懷疑她被網友拐騙，翌日（11日）至三民一分局長明派出所報案，警方經分析陳女手機定位，發現陳女先後出現烏日區、並於當天下午轉報中市警局大甲警分局的義里派出所協尋，大甲警分局立刻組成專案小組全力追查陳女行蹤，派員逐一清查附近旅宿業與便利商店，並陪同報案人聶女，到陳女定位的甲后路沿線搜尋，另於后里火車站調閱車站內等處監視器，皆未發現失蹤的陳女。

專案小組調閱陳女網路社群媒體，查閱相關資料，發現陳女社群媒體中，與黃姓男大學生互動密切，研判陳女去找的男網友，就是黃姓大學生，該大學生住在中市后里區，警方於今天（14日）派員到黃男住處查訪，黃男不在家，黃男父母都宣稱沒見過陳女。

台中警方請黃男父母與黃生聯繫，員警循循善誘勸導黃生後，黃生終於吐露說，他與陳女目前在黃生的另一住處（高雄市新興區），大甲分局立即通知高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所，該所也立即派警員訪查，終於找到陳女，依法辦理撤尋，通知報案人聶女接回愛女。

至於陳女為何不跟家人聯繫？她並未詳述，不過，她說，自己與友人在台中遊玩三天，於今天（14日）早已返回高雄，但卻未回家，沒有回家之因，她也沒有詳述。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法