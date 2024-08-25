代儲手遊點數險遭詐 警籲背後隱藏陷阱要注意

陳男貪圖手遊代儲值可打折等優惠，差點被騙，幸行員機警報案，員警到場及時阻攔。（民眾提供）

2024/08/25 08:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名37歲陳姓男子熱衷於古風戀愛手遊，為添購遊戲服裝、升等，在官網課金20萬元儲值遊戲點數，最近在網路瀏覽到代儲值享9折優惠並附贈禮包的廣告，十分心動，遂主動與對方聯繫，並依指示到銀行辦理開戶及匯款，幸行員察覺有異，通報員警到場辨識，揭穿詐團的話術，成功阻詐4萬5千元。

豐原警分局統計，今年1至7月份成功攔阻129件，攔阻金額高達5,902萬元，呼籲民眾詐騙手法日新月異，時常利用人們貪小便宜的心態而讓歹徒有機可趁，當面對任何「好康」的機會時，都請保持冷靜，暫緩腳步多想一下，匯款前多和家人討論，亦可撥打反詐騙專線165或110報案專線求證，由警方即時介入提供協助。

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豐原警分局豐原派出所巡佐林祐賢、警員賴加旂，在本月21日下午1時許獲報，有民眾欲辦理開戶及轉帳事宜疑似遭詐騙，需要警方協助。員警到場了解，發現陳姓男子（37歲）是某款古風戀愛手遊的玩家，先前已於官方網站砸了20萬元，以原價儲值點數，近日在網站上看到一名暱稱「月月」的網友刊登代儲享9折優惠的資訊後，隨即依上頭聯繫方式私訊對方，對方指示陳男先至銀行開立帳戶再辦理匯款，除享9折優惠外，還會加碼附贈遊戲禮包，行員關懷得知此情形後，隨即通報警方到場了解。

員警得知原委後，以近期多件代儲值詐騙案例加以勸說，並建議陳男都已經要高額儲值，循官方網站的正常管道較為穩妥，陳男聽後覺得有理，這才打消開戶及匯款念頭。

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