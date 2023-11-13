婦失蹤15年後現「聲」、不現「身」 法院駁回「復活」聲請

王婦失蹤15年後現「聲」訴請撤銷死亡宣告，卻未出庭驗明正身，被法院駁回聲請。（記者李立法攝）

2023/11/13 16:36

〔記者李立法／屏東報導〕王姓婦人失蹤15年後突然現「聲」向法院訴請撤銷死亡宣告，令其子女及親友感到驚訝，但王婦在法院審理期間卻未出庭證明她仍存活於世，法官無法准其「復活」，故駁回聲請，法律上依舊認定王婦已經死亡。

王婦2008年離家後便失去音訊，其胞妹於王婦失蹤滿7年後，在2015年向屏東地院聲請死亡宣告獲准，但王婦最近卻突然現「聲」向法院訴請撤銷死亡宣告，表示她仍存活於世，目前在照顧中風的丈夫。

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王婦胞妹得知消息後表示「很高興，希望能和失聯多年的姊姊見面」；王婦與前夫所生的兒子也說「讀幼稚園以後就沒見到母親，不知道母親有另一段婚姻」。

不過，屏東地院連續3次合法通知聲請人「王婦」務必出庭確認身分，但王婦均未現身，僅在電話中向書記官表示：「她丈夫中風，無人照顧，她沒有辦法去開庭，法官不准也沒有關係，她現在沒有辦法答覆……」。

聲請人的回應，令法院對王婦的聲請案存疑，法院調查王婦入出境及勞健保投保資料，查無王婦入出境紀錄，且查知王婦健保已於2009年退保，勞保亦於2010年退保，此後均無任何加保紀錄，顯然欠缺聲請人現仍生存的佐證，依法駁回聲請。

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