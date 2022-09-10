長女失蹤70年 宣告死亡3度駁回

海月發現戶籍簿冊「戶內人口」有長女「美娟」，她宣稱美娟就是她，要求台中市北屯戶政所註銷美娟被拒。（圖為北囤戶政所資料照，圖中人物非新聞當事人）

2022/09/10 05:30

戶籍、生日、雙親都一樣 她主張同人登載錯誤…雙包仍無解

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名空軍榮民前年過世後，長女「海月」處理遺產繼承時，赫然發現戶籍的長女鬧雙包，並記載另名長女「美娟」七十年來「行蹤不明」，海月向戶政事務所主張，海月就是美娟，要求註銷美娟被拒後，向法院聲請宣告美娟死亡，也三度被駁回，海月提行政訴訟，法官認為，海月提出的證據，無法證明海月就是美娟，不能排除另有美娟的存在，判她敗訴。

請繼續往下閱讀...

辦遺產繼承 發覺多個姊

判決書指出，海月發現戶籍簿冊「戶內人口」有長女「美娟」，她宣稱美娟就是她，要求北屯戶政所註銷美娟被拒，改向台北地院提出民事訴訟，聲請宣告美娟死亡。

要求戶政註銷戶籍被拒

連帶影響死亡宣告判定

從台北地院一審到最高法院三審，都認為民法雖規定失蹤滿七年後，得聲請宣告死亡，但海月主張她與美娟是同一人，「美娟（海月）」顯然沒有失蹤或生死不明，據此駁回確定，至於美娟戶籍是否應註銷，應另循行政訴訟，「海月」遂向台中高等行政法院控告北屯戶政所。

海月主張，她於國共內戰時誕生於中國杭州，當時國民政府撤退來台，她與祖母等軍眷先搭船到台灣，落腳於高雄後遷居台中，當時由祖母當戶長，於一九四九年九月申報美娟遷入，之後，服役於空軍的父親搭機來台，祖母又於一九五○年一月，申報海月遷入，但生日卻記載錯誤。

海月主張，她父親出具「保證書」向戶政所更正生日後，海月、美娟兩人的戶籍資料，包括生日、祖母、父母親等，完全都一樣，但戶籍資料卻又記載，一九五二年五月，美娟因「非本籍人口遷出行蹤不明，經調查二次以上不在」，由父親申請遷出，戶籍雖記載美娟七十年來「行蹤不明」，但實際「美娟」就是她，她聲明註銷「美娟」，或「美娟」更正為「海月」。

台中高等行政法院認為，美娟與海月同一戶籍，生日、父母親完全相同，尚無法排除確有美娟存在的可能性，另外，海月提出父親的家書，也沒有提及美娟與海月是同一人。

能證明身分者皆已身亡

法官強調，本案的重要關係人，也就是海月的祖母、父親都已亡故，無法說明當時遷出遷入狀況，海月提出的證據，不能證實美娟就是她，據此駁回海月之訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法