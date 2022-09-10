政府遷台戶籍紊亂 3度校正搞不定

台北地院一審到最高法院三審，都認為民法雖規定失蹤滿七年後，得聲請宣告死亡，但海月主張她與美娟是同一人，「美娟（海月）」顯然沒有失蹤或生死不明，據此駁回確定。（資料照）

2022/09/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕政府遷台時，身分、戶籍紊亂，導致頂替、錯誤頻生的亂象，此一紊亂雖歷經三次戶口校正，仍有諸多錯誤難以解決，此案的「海月」推論，是祖母取「美娟」之名，但父親以她在「滿月」時搭船橫渡台灣海峽，取名「海月」以茲紀念，戶籍登記時因便宜行事而衍生錯誤，此說雖合理，卻無相當確實的證據，而不被戶政人員與法官接受。

海月向法官主張，她的父母親於一九四七年在中國結婚，她誕生於杭州，「滿月」時由祖母、母親抱著，搭船撤退到台灣，祖母依傳統輩分「美」，將她取名「美娟」，她與在台誕生的弟弟妹妹，不論男女，全都是「美」字輩。

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她主張，父親之後搭飛機抵台，得知她在台灣海峽漂泊的船程中「滿月」，取名「海月」以紀念此特殊人生歷程，當時兵荒馬亂，戶籍登記又不用出生證明文件，正確的作法，應該是向戶政所申請「改名」，但可能是便宜行事，才會於一九五○年一月，重複登記長女「海月」，導致同一戶籍有兩名長女。

她表示，政府於一九五○、一九五二、一九五四年，三次辦理戶口校正，戶政人員在第二次戶口校正時，找不到美娟這個人，又沒有釐清與更正錯誤，而是在戶籍簿冊記載「行蹤不明」、「經調查之二次以上不在」，遂由父親於同年五月將美娟遷出，形同失蹤，但實際上美娟就是海月。不過，海月上述主張雖合理，她也提出昔日家庭照、親人書信佐證，但法官仍認為證據力不足而不採信，進而判決敗訴。

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