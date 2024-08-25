人車被撞就算未受傷受損 台中警：未報案當心吃上肇逃罰單

紀婦因車禍未受傷受損擅自離去未報案，涉嫌肇逃被警方開單。（記者歐素美翻攝）

2024/08/25 09:48

〔記者歐素美／台中報導〕騎機車被撞未報警，當心被告肇逃開單！警方表示，因對方報案，不論對錯，凡未報案者警方需依道路交通管理處罰條例開單，可處1000以上至3000元罰款，甚至吊扣駕照1個月至3個月。至於車禍肇事責任則交由交通鑑定委員會鑑定，若民眾被開單不服，可向監理單位申訴。

66歲紀姓婦人向本報投訴指出，8月7日下午4點多，她騎機車行經台中市太原路與大有二街路口，因路口沒有紅綠燈，她左轉時後方突然被撞了一下，她隨即停在路邊查看，因不見有任何車輛駕駛人下車，加上她未受傷，機車也未受損，等了一會兒即自行離去。

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不料，隨後即接獲警方通知到第六分局，警方表示，當天車禍汽車駕駛人有報案，她涉嫌肇事逃逸，依道路交通管理處罰條例第62條第1項開單，「肇事逃逸案件，汽車（包含機車）駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。

紀姓婦人家屬質疑警方作法是「欺負善良的人」，紀婦有下車查看，因見不到肇事人車才離去，不料，不僅事後被警方開單，對方汽車駕駛人竟還要求理賠車損。紀婦表示，她是被撞，為何還要被開單且賠款？

第六分局表示，警方根據路口監視器及行車紀錄器，目前看不出車禍誰對誰錯，需交由相關單位進一步鑑定。但提醒民眾發生車禍一定要報案，若與對方私下和解，也一定要留下電話等相關憑證，否則擅自離去，就涉嫌肇逃，警方一定先依道路交通管理處罰條例開罰，若民眾對罰單有疑義，則可向監理單位申訴。

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