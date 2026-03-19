子弟兵說得更白！黃健豪：盧秀燕訪美是提醒國民黨中央別「反美」

國民黨立委黃健豪接受節目專訪。（節目中午來開匯提供）

首次上稿 03-19 00:17

更新時間 03-19 07:09

台中市長盧秀燕正在美國訪問，國民黨立法委員黃健豪昨（18）日接受媒體人黃光芹專訪表示，「3800億+N」並非盧秀燕屬意版本，盧較傾向黨內立委徐巧芯所提出的8100億軍購版本；並強調，盧此行盼消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮，也提醒國民黨中央要繼續維持「親美、友日、和陸」的路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美。

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黃健豪表示，此行已不只是一般市長出訪安排，進入華府與行政部門及政策圈互動，代表交流層級提升，除獲當地智庫高規格接待之外，也有許多行政單位安排的行程；他指出，美方藉此進一步了解盧秀燕在兩岸、國防與台美關係立場，也讓外界關注相關動向是否延伸至未來政治布局。

黃健豪談及盧秀燕的國防與外交路線，表示盧應是延續前國民黨主席朱立倫所提「親美、友日、和陸」方向，並強調支持「合理軍購」，即在國防部認定需求且美方願意出售前提下推動，「『3800億加N』並非盧秀燕屬意版本，盧比較傾向立委徐巧芯所提出的8100億軍購案版本」，但也認為相關討論應回到實際需求與項目內容本身。

黃健豪說，從盧秀燕角度，她定義我們絕對不會是美國的敵人，包含軍購與亞太地區安定與美國脫不了關係，過去從前總統馬英九時代跟大陸關係並沒有這麼緊張，對美關係也維繫得很好，「親美和陸」這個路線要延續下去。

黃健豪指出，盧秀燕此行透過與美方互動，說明在野黨立場，盼消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮，並引用約八成民意支持強化台美關係與國防作為，作為對外溝通基礎。他分析，盧秀燕也在提醒黨中央要繼續維持這個路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美，從宏觀角度要分進合擊，對國民黨、台灣和國人是最好的。

黃健豪進一步指出，盧秀燕在華府智庫提出以「SHIOW」為核心的五大面相安全架構，並就兩岸與對外關係提出具體說法；同時也在會談中觸及關稅議題，表達支持15%且不疊加的方案。

黃健豪表示，此行除讓美方理解國內不同的政治立場，也讓台灣方更清楚掌握美國政策思維；他認為，未來無論軍購審議或經貿談判，仍須在制度監督與國家安全之間取得平衡，並透過公開透明程序與對外溝通，建立穩定政策基礎。

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