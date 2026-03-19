不只南韓！歐洲這國也矮化台灣 外交部硬起來提反制措施

外交部長林佳龍。（資料照）

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部昨（18）日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。但不只南韓，相關民主國家中包括丹麥也在居留證方面出現矮化台灣的情況，在國籍欄直接稱「中國」，外交部除持續交涉外，也降低丹麥駐台代表與機構的相關外交特權，作為對應措施。

丹麥報紙《貝林時報》（Berlingske）過去揭露，丹麥政府將核發給台灣人的居留證，國籍註記為「中國公民」；南韓政府在電子入境卡（E-Arrival Card）的系統「出發地」及「下一目的地」欄位，則將台灣改列為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，相關民主國家出現矮化台灣的情況，我國外交部也硬起來，並提出因應做法。

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外交部長林佳龍本周二在立法院院會，被藍委問到丹麥政府自2024年3月起將台灣人在居留證上國籍標示由「台灣」改成「中國」，爭議長達兩年仍未解時，林答覆說，此事持續交涉中，我們目前對應降低丹麥駐台代表及辦事處的特權，並協調G7在內歐洲國家協助，盼促使丹麥依循歐盟對我們交往的標準來進行。

對於丹麥的矮化作法，林佳龍也透露，這是「特定人的立場」所致。

另針對南韓，林佳龍也指出，經我方交涉後，南韓已同意暫時維持紙本與電子化並行機制，並且基於對等原則，我方在台相關登錄資料標示方式，也均調整以「南韓」稱之。而我國外交部昨也宣布祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

林佳龍周二在立院也強調，相關因應作為已與國安會、內政部及移民署完成整合，政府在處理涉外事務上，將持續秉持「對等、尊嚴」原則。

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