伊朗最大天然氣田遭襲起火 布蘭特原油期貨飆破109美元

卡達能源公司的液化天然氣（LNG）生產設施。（路透檔案照）

中東衝突持續升級，伊朗半官方媒體「塔斯尼姆通訊社」及國營電視台18日報導，位於伊朗南部布什爾省（Bushehr）阿薩盧耶市（Asaluyeh）的「南帕爾斯」（South Pars）大型天然氣田相關設施，週三遭到美以聯軍襲擊並引發火災。這是戰爭爆發以來，伊朗油氣生產設施首度遇襲，國際油價應聲大漲。

彭博報導，根據洲際交易所（ICE Futures Europe）數據，布蘭特原油期貨一度大漲6.1%，觸及每桶109.75美元的高點；歐洲天然氣基準價格更飆升高達9.1%。

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南帕爾斯氣田與卡達稱之為「北方穹頂」（North Dome）的氣田相連，構成全球最大的天然氣儲藏區，估計蘊藏量達1800兆立方英尺，足以供應全球需求達13年之久。該氣田供應伊朗國內約70%的天然氣需求，也是伊朗與卡達共有的戰略資源。分析師警告，此次襲擊可能引發伊朗對波斯灣國家能源設施的報復，特別是卡達境內由艾克森美孚（ExxonMobil）和康菲石油（ConocoPhillips）等美國能源巨頭參與合資的液化天然氣（LNG）設施。

目前該設施具體受損程度尚不明朗。當地官員稱消防團隊已緊急趕赴現場控制火勢。

伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達發出警告，並公布一份位於這三國的資產清單，稱這些設施在南帕爾斯遇襲後，已成為「直接且合法的打擊目標」，要求這些國家的多個石油設施人員進行撤離。此舉被視為潛在報復行動的前奏。

目前，卡達因戰爭影響已完全關閉其液化天然氣（LNG）生產，導致全球約20%的LNG供應中斷。若南帕爾斯或卡達設施進一步受損，停產狀態恐將延長至5月以後，對全球能源市場造成更深遠衝擊。

據路透報導，伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）中第三大生產國，其石油產量約佔全球供應量的4.5%。然而，長期受西方制裁及技術限制影響，伊朗從南帕爾斯生產的天然氣絕大部分（94%）僅供國內使用。以色列在去年6月的「12日戰爭」中，也曾襲擊南帕爾斯的4座設施。

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