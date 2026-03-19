伊朗飛彈攻擊卡達 全球最大天然氣樞紐遭殃 沙烏地、阿聯也遭襲

圖為位於拉斯拉凡工業市的液化天然氣生產設施，示意圖。（路透）

中東地區衝突不斷升溫，戰火更擴大到油氣生產設施，在伊朗的天然氣田相關設施遭襲，並揚言對其他國家報復攻擊後，包含卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國均遭到攻擊。其中在卡達境內的全球最大天然氣樞紐在遭伊朗攻擊後造成重大損害，卡達也為此要求伊朗駐卡達大使館的人員於24小時內離開。

位於伊朗南部的大型天然氣田相關設施，週三遭到美以聯軍襲擊並引發火災。這也是戰爭爆發以來，伊朗油氣生產設施首度遇襲，受此影響國際油價應聲大漲。伊朗隨後也向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達發出警告，揚言鎖定波斯灣各地能源基礎設施。

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卡達能源公司（QatarEnergy）發表聲明指出，拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）於週三晚間遭到飛彈攻擊。卡達為全球第二大液化天然氣（LNG）出口國。在伊朗發出威脅後，拉斯拉凡工業市已發布疏散令。

除了卡達，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國也都遭到攻擊。其中沙烏地阿拉伯於週三表示，該國已攔截並摧毀4枚射向首都利雅德（Riyadh）的彈道飛彈，並挫敗一起針對該國東部天然氣設施的無人機襲擊企圖。沙國表示，飛彈碎片散落在首都各處，不過初步評估顯示沒有人員傷亡或財產損失。

阿拉伯聯合大公國於週四上午也表示，哈布山（Habshan）天然氣設施和巴布油田也都遭到攻擊。當局提到，由於成功攔截一枚飛彈後發生兩起碎片墜落事件，哈布山天然氣設施目前暫停運作。

拉斯拉凡工業市位於卡達首都杜哈（Doha）東北方約80公里，是能源產業中心，也是多家國際公司的所在地。該處有全球最大LNG生產設施，占全球LNG供應量的20%，在平衡亞洲與歐洲市場燃料需求方面扮演重要角色。

卡達能源公司指出：「緊急應變團隊已立刻投入滅火工作，火勢造成重大損害。所有人員均已清點完畢，目前尚未傳出任何傷亡。」

卡達外交部也發布聲明強烈譴責伊朗發動的「野蠻」攻擊，這次襲擊是危險的升級，是對卡達主權的公然侵犯，也是對卡達國家安全的直接威脅。卡達外交部也要求伊朗駐卡達大使館的軍事及安全人員，還有工作人員在24小時內離開該國，並宣布他們為「不受歡迎的人」。

圖為位於伊朗南部布什爾省（Bushehr）阿薩盧耶市（Asaluyeh）的「南帕爾斯」（South Pars）大型天然氣田相關設施，示意圖。（法新社）

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