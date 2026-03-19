伊朗被「史詩怒火」大幅削弱 美情報首長：政權仍保持完整

美國國家情報首長加巴德出席參議院情報委員會聽證會，她在發表開幕致詞時提到，伊朗很大程度上已經被「史詩怒火行動」削弱，但伊朗政權似乎依舊完好。（法新社）

美國持續攻擊伊朗，美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）18日出席參議院情報委員會舉行的年度聽證會，她在發表開幕致詞時提到，伊朗很大程度上已經被「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）削弱，但伊朗政權似乎依舊完好。

綜合外媒報導，這場聽證會將中國、俄羅斯、北韓與伊朗列為美國的主要對手，但討論重點仍集中在對伊朗戰爭。多名國會議員表示希望能得知有關這場戰爭的更多相關資訊，加巴德引述情報評估報告內容，並指出目前伊朗已被大幅削弱，常規軍事力量與投射能力已基本被摧毀，伊朗的戰略地位也已經明顯降低，目前伊朗政權仍保持完整，但情報評估認為，隨著伊朗經濟狀況惡化，內部緊張局勢可能會加劇。

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加巴德後續也點出隱憂，強調伊朗及其代理勢力仍具備攻擊美國及中東盟友利益的能力，並且持續發動攻擊，如果伊朗這個敵對政權得以存續，它將力求展開長達數年的重建計畫，以恢復其飛彈與無人機（UAV）戰力。

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