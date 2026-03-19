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    首頁 > 政治

    訪美被問卸任選總統? 盧秀燕：現在都不會去想這些問題

    2026/03/19 07:50 記者蘇金鳳／台中報導
    盧秀燕現正進行訪美行程。（市府提供）

    盧秀燕現正進行訪美行程。（市府提供）

    台中市長盧秀燕美東時間18日前往美國國會參、眾議院進行拜會，有媒體詢問很多僑胞都希望她選總統，是否會在卸任市長之後，會往此方向來規劃？盧秀燕表示，現在都不會去想這些問題，她會做好做滿到最後一天，而且盡心盡力。

    盧秀燕現在美國正進行參訪行程，由於很多僑胞都要她出來選總統，因此有媒體詢問卸任後是否有此規劃，盧秀燕表示，因為她現在還在市長任期當中，也因此她當初對台中市民有所承諾，就是會做好做滿到最後一天，而且盡心盡力。所以暫時不會去思考這些問題，就是把市長工作做好。謝謝。

    至於是否代表卸任會比較明朗？盧秀燕表示，現在都不會去想這些問題，因為現在的工作實在是太多了，要全力以赴並不容易。

    她強調自己從政超過30年，出訪多次，不計其數了，但此次是這次她政治生涯當中，出訪任務最繁重的一次，因為三軌同時進行。

    盧秀燕表示，因為要把城市外交做好，所以這次有很多地方政府的會晤討論與合作；其次也進行關心僑胞的工作，很多大場的僑宴聚會，僑胞都很熱情；同時也跟北美洲台灣商會聯合總會簽訂三合一綠色通道備忘錄。

    盧秀燕表示，最後，要再找出時間，就台美共同關心的議題，包括經貿、安全、科技發展進行討論。

    盧秀燕表示，此次出訪是她任務最重的一次，以前擔任國會議員的時候，就委員會的業務來進行交換；擔任市長的時候，就城市外交來進行互相交流，此次是三軌同時進行，行程一個接一個。

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