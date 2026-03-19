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    首頁 > 政治

    謝龍介愛將登記參選南市議員 蔡宗豪喜獲愛女一度「驚慌失措」

    2026/03/19 07:51 記者蔡文居／台南報導
    蔡宗豪登記連任遇喜事，愛女提前報到，開心升格當爸爸。（蔡宗豪提供）

    蔡宗豪登記連任遇喜事，愛女提前報到，開心升格當爸爸。（蔡宗豪提供）

    2026九合一選舉各黨提名陸續登場，國民黨台南市長提名人謝龍介的愛將、南市議員蔡宗豪昨天登記參選爭取連任，女兒卻提早報到，突然喜獲愛女，讓他一度驚慌失措。

    蔡宗豪說，昨天就在準備出發之際，老婆的羊水突然破裂，比預產期提前了數週報到。這場意外讓原他一度驚慌失措，但在確認母女均安後，隨即轉為滿心的激動與喜悅。他笑稱「女兒真的太會選時間了！」

    蔡宗豪表示，原本團隊與支持者都已就緒，沒想到前腳剛出門，就收到老婆突然破水的訊息。面對這場「人生大戲」，當時真的腦袋一片空白、手忙腳亂，趕緊先護送老婆直奔醫院。

    蔡宗豪笑說，民間盛傳「娶某前、生子後」運勢最旺，蔡小妹似乎知道爸爸正要邁向連任之路的關鍵時刻，原先預產期是4月下旬，卻特別挑在「登記日」提前驚喜降臨。當他在產房外守候時，心情既緊張又感動，直到聽見女兒洪亮的哭聲，才放下心來。

    他說，女兒提早報到，就像是給他一個最溫暖的鼓勵，這份「最強大的應援」讓他在接下來的選戰中更有動力。

    2022年議員選舉，原本擔任北區、中西區議員的謝龍介決定參選市長，留下的一席則交棒給當時還是新人的蔡宗豪，加上前議員洪玉鳳也沒選，在2位資深議員的力挺下，蔡宗豪初試啼聲，便以將近1萬5千票高票當選。

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