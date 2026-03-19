訪美搭國會地鐵 盧秀燕：軍購要「面對面」才不會被誤導

台中市長盧秀燕搭美國國會地鐵往返參眾兩院辦公大樓。（市府提供）

台中市長盧秀燕於美國時間18日前往美國國會參、眾議院進行拜會。此次行程由國會議員辦公室協助安排，盧秀燕表示，今天要拜會台灣國會連線共同主席巴拉特，以及多位國會議員與幕僚，並就台美雙方共同關切的議題交換意見；至於軍購問題，她表示，因為「面對面」，「所以資訊就更加地真實，更加地正確，大家才不會被誤導，才可以找出共同的方案」。

盧秀燕搭乘美國國會地鐵（U.S. Capitol Subway System）往返參、眾兩院辦公大樓，在國會內部動線中穿梭，整體安排緊湊順暢，盧秀燕團隊感受到美國國會方面對盧市長與台中市政府參訪團的高規格接待。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，本次拜訪有兩大重點，包括拜會台灣國會連線共同主席巴拉特，以及多位國會議員與幕僚，透過面對面交流深化彼此情誼；第二，就台美雙方共同關切的議題交換意見，國家安全、亞太區域和平，以及關稅等經貿議題。

如何對美國會議員解釋軍購疑慮？盧秀燕表示，基本上軍購的討論，主要是因為台美共同的利益就是亞太區域的安全，以及台美兩國的國家安全。美國要維護他的國家安全，我們台灣中華民國也要維護國家的安全。

盧秀燕表示，台、美都在太平洋上，也因此太平洋地區共同的安全就是雙方共同的議題，這兩天其實不是只有在國會，包括前兩天在華盛頓特區等地，我方見了很多人、跟很多人討論這方面的議題。

盧秀燕表示，彼此因為「面對面」，所以資訊就更加地真實、更加地正確，台灣了解美方的想法，美方也了解台灣的程序及大家的想法，所以她覺得有很多實質上的幫助，真的很多事情要面對面討論，才不會被誤導，才可以找出共同的方案。

盧秀燕表示，這兩天有關這部分的議題，談話非常有建設性，讓我們對美國真正的想法有所了解；同時他們對台灣內部的一些看法也會有所掌握。她覺得這趟行程超過預期，非常順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法