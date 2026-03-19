綠營角逐南投竹山鎮長終於敲定 林賜學以無黨籍參選

林賜學（右）將參選竹山鎮長，在臉書宣布參選，強調延續現任鎮長陳東睦（左）的施政方向，用的照片也象徵陳東睦（左）把球傳承給他。（圖擷自林賜學臉書）

民進黨南投縣南投、草屯、竹山、埔里等4大鎮市參選人難產，近日終露曙光，竹山鎮代會主席林賜學已決定參選，並開始活動；縣黨部主委陳玉鈴表示，林賜學多年來支持鎮長陳東睦並配合各種建設、活動，出馬承擔最能延續陳東睦的施政方向，黨部同意以無黨籍身分報備參選。

民進黨縣黨部主委陳玉鈴指出，鎮代會主席林賜學被很多鎮民鎖定是參選鎮長的人選，黨部也一直在勸進，林賜學幾經思考後決定參選，並快馬加鞭在臉書公布，並有宣傳車全鎮廣播，展現參選的決心。

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陳玉鈴說，現任鎮長陳東睦建設竹山鎮的政績有目共睹，竹山鎮民這幾年感覺走路有風，而林賜學多年來都是支持並配合陳鎮長的建設、活動，是最能掌握施政方向和精髓的人，挺身而出參選強調「延續東睦鎮長的施政方向，穩健前行」，相信能讓竹山鎮繼續發光。

陳玉鈴說，林賜學是民進黨員，但基於地方選民結構和特性，希望爭取更多的認同與支持，黨部同意讓他報備以無黨籍身分參選。未來將是林賜學與國民黨蔡孟娥對決的局面。

在林賜學決定參選竹山鎮長後，埔里鎮長選舉人選也快浮出水面，據了解，前南投縣議員葉仁創呼聲極高；陳玉鈴說，月底應該埔里鎮長參選人就會確定。

陳東睦（前右4）和林賜學（前左3）經常一起參加竹山鎮的活動，縣議員兼民進黨縣黨部主委陳玉鈴（前左1）說，林賜學最能延續陳東睦的施政方向。（資料照，竹山鎮公所提供）

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