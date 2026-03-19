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    首頁 > 政治

    陳其邁訪美行 拜會Google及AT&T爭取合作

    2026/03/19 08:33 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（左四）率高市府訪團，前往Google拜會。（高市府提供）

    陳其邁（左四）率高市府訪團，前往Google拜會。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁率領市府訪團訪美行，橫跨矽谷產學界，展開一系列密集的高科技產業與學術機構訪問行程，陸續拜會史丹佛大學胡佛研究所頂尖智庫，並與Google、電信龍頭AT&T等科技巨頭深度會談，為高雄爭取企業合作機會。

    陳其邁此行前往史丹佛大學胡佛研究所，與全球知名民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）及政策研究員費德（David Fedor）進行深度交流，聚焦地緣政治下的國際情勢、供應鏈韌性及能源政策。

    陳其邁指出，戴雅門教授去年6月訪問高雄時，雙方曾就民主價值與產業夥伴關係展開對談；高雄此次訪美成功串聯日本熊本縣與美國亞利桑那州，簽署三方經濟MOU，實踐「半導體戰略三角」的構想；針對AI發展帶來的電力挑戰，陳其邁也強調「區域能源平衡」是國家安全的關鍵。

    在產業對接方面，陳其邁與Google AI研發團隊會晤，強調高雄正推動「主權 AI」，目標是結合Google的平台能力，讓智慧交通與行政決策，從單純的數據監測進化為情境推理。市府交通局正規劃與Google Green Light等相關合作，期望進一步提升智慧交通服務。

    針對5G專網與Open Telco AI，陳其邁與美國電信龍頭AT&T商討，如何建構支持「智慧高雄燈塔計畫」的低延遲通訊骨幹，中華電信也藉此次參與GTC機會，向AT&T與 NVIDIA展示高雄智慧治理成果。

    高雄市經發局長廖泰翔說明，此行成功串聯美西科技與學術界重要夥伴，從Google的平台能力、AT&T的智慧聯網技術，到材料半導體檢測分析廠汎銓及光子學的布局，讓高雄經驗成為具國際影響力的智慧城市示範案例。

    陳其邁（右三）率市府團隊前往史丹佛大學胡佛研究所，與民主理論大師戴雅門（右四）會談。（高市府提供）

    陳其邁（右三）率市府團隊前往史丹佛大學胡佛研究所，與民主理論大師戴雅門（右四）會談。（高市府提供）

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