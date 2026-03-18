和黨中央不同調？盧秀燕訪美談「軍購很重要」 國民黨：完全一致

台中市長盧秀燕訪問美國，向美方表達軍購需求與意向，並強調台灣軍購部署很重要，媒體關切，盧的說法是否與國民黨中央不同調。（台中市府提供）

國民黨籍台中市長盧秀燕訪問美國，向美方表達軍購需求與意向，並強調台灣軍購部署很重要，媒體今日詢問國民黨文傳會主委尹乃菁，盧的說法是否與黨中央不同調？尹乃菁當場反嗆，「哪裡不同？完全一致！」她並強調，盧秀燕的說法，就是國民黨的主張，盧秀燕稱不要忽視戰爭的可能性，國民黨也從未忽視戰爭，一向支持軍購，曾與中共打過仗的政府就是由國民黨領導，避免台灣走向被赤化。

尹乃菁並提醒民進黨，在聽盧秀燕談話的時候，不要刻意忽略盧秀燕的重點，盧呼籲軍購要重視國內團結的共識，今天強調台灣國防與防衛韌性時，要團結國內共識，才能做最好的軍事部署，「在團結國內共識這件事，是誰不要團結台灣最大的民意？是民進黨政府！」因為到目前為止，民進黨政府還不願意編列藍白兩黨通過修法幫軍人加薪的預算。

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國民黨主席鄭麗文日前強調「鄭習會」對國民黨今年選情是「大加分」，但前國民黨發言人楊智伃今日受訪表示，選舉應以民生議題為優先，並呼籲黨內看清局勢。尹乃菁回應，為何民生優先的情形下，就不能舉行「鄭習會」？她強調，兩者不相違背，而且相輔相成，況且「鄭習會」能提振台灣區域地位影響以及貿易往來、打開市場，兩岸一起合作賺世界的錢，對台灣民生是有利的。

鄭麗文明、後2天將分批與立法院國民黨團成員吃飯，尹乃菁指出，這是黨團的安排與邀請，針對立委的時間安排需要，黨主席與所有黨團成員餐敘交流很平常，國民黨作為國會最大黨，黨魁與立委吃飯是再正常不過的事，而且黨中央與立院黨團立場都是一致的。

此外，針對總統府邀請各政黨推薦監委提名人選，尹乃菁說，無論中選會委員補提名或監委提名，希望民進黨政府展現政黨合作的誠信，國民黨該怎麼處理、就怎麼處理，中選會委員按照政黨比例原則提出，監委提名也應當如此。

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