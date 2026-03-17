盧秀燕會美國智庫 主張「和平必須建立在實力之上」

台中市長盧秀燕（左一）與AIT前主席薄瑞光（右一）等美國智庫學者交流。（圖：市府提供）

台中市長盧秀燕訪美，昨（16日）受邀赴美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）紐約總部，與AIT前主席薄瑞光等交流台美中關係、台美軍購等議題；盧秀燕說，她主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，提升國家韌性，認為「對話」僅是降低風險的手段之一，且效力須視時機而定，她主張與美國持續強化溝通，她作為民選地方首長也願意致力鞏固兩國夥伴關係。

盧秀燕在與美國智庫學者進行近兩小時的對話中，以她名字中的「秀」字縮寫「SHIOW」，闡述台海穩定的長期安全架構，包含「安全與力量（Security and Strength）」、「榮譽與誠實（Honor and Honesty ）」、「主動與智慧（Initiation and Intelligence ）」、「機會（Opportunity）」及「意志與意願（Will and Willingness）」，強調，她主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，才能提升國家韌性。

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她引用最新民調指出，近8成的台灣民眾支持強化台美關係，而這正是她作為民選地方首長願意致力鞏固兩國夥伴關係的最大依據。

她並提出「工具箱論」，認為「對話」僅是降低風險的手段之一，且其效力須視時機而定，她主張與美國持續強化溝通，領導者應以國內團結為第一要務，內部建立共識才能強化社會韌性，讓台灣扮演關鍵角色；她身為「媽媽市長」的領導特質，在於解決紛爭而非尋求衝突。

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