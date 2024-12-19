神岡圳前路拓寬完成 今舉辦完工祈福典禮

神岡圳前路拓寬完成，19日舉行完工祈福典禮。（記者歐素美攝）

2024/12/19 11:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區圳前路是連結神岡豐洲科技園區與國道四號的重要聯絡道路，為解決該路段狹窄、會車不易，並保留原有「浮圳」文化資產，市府斥資4.2億多元，推動圳前路開闢工程，歷經15年終於完工，今天舉行完工祈福典禮。

市長盧秀燕表示，圳前路對當地民眾的生活交通及豐洲科技園區非常重要，前台中縣政府於民國98年即規劃拓寬；民國103年，台中市政府並已編列預算準備動工，結果因地方意見不合，致預算收回沒辦法做。

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盧秀燕表示，她上任後，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍等一再反映非拓寬不可，因圳前路旁有一條浮圳，是百年古蹟，如何兼容並蓄，最後決定將3公尺寬的浮圳保留在中間，在另一側新建6公尺的道路，成為雙向共15公尺的圳前路，兩全其美，並採取人車分道，保留人行道，並加寬銜接的厚生路及做了很多迴轉道，共花費4.2億元。

圳前路原先規劃拓寬因要在浮圳上方加蓋，文史工作者擔心古蹟被破壞，發動抗議，致遲遲未能動工。建設局表示，1723年張達京開鑿「下埤」水路，延伸開發至五大汴，分流塔連溝、中央圳、浮圳，後為改善使用情形，浮圳雖略有改建，但浮圳為罕見的清代遺跡，兼具代表性及歷史、文化意義，2016年登錄為台中市文化景觀。

盧秀燕市長上任後積極回應民眾需求，指示建計設局及文化局依保存與拓寬並存原則重新規劃，於111年8月動工，今年10月完工，從神岡交流道至厚生路，全長約1684公尺。

圳前路將3公尺寬的「浮圳」保留在中間進行拓寬為雙向共15公尺的道路，改善會車不易的問題。（記者歐素美攝）

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