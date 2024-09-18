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台中大屯郡役所等歷史建築群招商成功 承億生活文創將進駐

台中大屯郡役所等歷史建築群招商成功，「承億生活文創」將進駐至少17年。（市府提供）

台中大屯郡役所等歷史建築群招商成功，「承億生活文創」將進駐至少17年。（市府提供）

2024/09/18 21:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」招商成功，文化局評選出「承億生活文創」公司為最優申請人，並已完成議約，預計11月簽約，未來8棟建築將引進包含複合書店咖啡廳的文創進駐、餐飲、藝術展覽、生活沉浸式體驗等內容，簽約後廠商有2年裝修期，文化局希望明年若部份裝修完成可先部份開放，帶動文資建築創新活化新頁。

台中市大屯郡役所及州廳附屬建築群配合台中州廳啟動修復工程，也在2019年推動修復，文化局爭取補助共斥資2億餘修復，去年修復完成，文化局指出，該區坐落於中市舊城區核心地帶，原為清代台灣府儒考棚所在，日治時期接續設置地區官署，可說是台中早期的行政心臟，修復完工後，相關再利用方向備受矚目。

文化局進行招商，因距離台中火車站僅7分鐘車程的交通便捷性，吸引4家優秀廠商角逐經營權，透過市府遴聘專業甄審委員評選，最終由承億集團旗下品牌「承億生活文創」脫穎而出。

文化局指出，業者提出以「集合式聚落」結合「地方創生、青創育成基地、藝文交流」為營運方向，預計投資至少3600萬引進包含複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽、藝術家駐村、生活沉浸式體驗等內容，希望以創新文創帶動舊城區的文化資產活化與再生。

台中市文資處指出，預計11月簽約，將與承億生活文創簽訂為期17年的委託經營管理契約，未來可優先續約10年，廠商簽約後有2年的裝修期，因多達8棟建築，將請廠商未來先完成的空間先局部開放，讓民眾能提前感受新文化場域。

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