「驚世前空姐」縱火燒死丈夫 更二審以「不確定故意」改判12年

被稱為「驚世媳婦」或「驚世前空姐」的李女，之前各審判刑15年，高等法院台中分院更二審改判12年。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2024/06/06 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕被網友稱為「驚世媳婦」、曾任空姐的李姓女子，與被她稱為「靈魂伴侶」的楊姓男子結婚後，卻對公公婆婆施暴，公婆聲請家暴保護令獲准，李女心生不滿，2021年3月11日清晨，對丈夫楊男澆淋汽油點火，楊男一個半月後不治，台中地院一審、高等法院台中分院二審與更一審，皆依殺人罪判處這名「驚世前空姐」15年徒刑，卻被最高法院兩度發回，高等法院台中分院今天（6日）更二審判決，以她並非直接故意殺人，是「不確定故意」而減刑，改判12年徒刑，比前審減輕3年，可上訴。

判決書指出，都喜歡鳥兒的李女與楊男，兩人於「鳥社團」認識，交往5個月結婚，「姊弟戀」修成正果，李女還強調2人是「靈魂伴侶」，但婚後不到2個月就變調，李女指控，公婆認為她比楊男年長，無法生育，對她態度丕變，婆婆還會虐待她；婆婆則反指李女施暴，包括腳踹、勒頸、呼巴掌或砸毀物品、威脅縱火燒房子。

李女還在臉書貼文指責公婆，此公審貼文引發網友兩極評價，網友稱呼李女是「驚世媳婦」或「驚世前空姐」，台中地院於2021年3月9日核發「暫時保護令」給公婆，但警方尚未送達給李女，同年月11日，李女對丈夫楊男潑灑汽油縱火，楊男同年4月25日不治，李女事後辯稱無殺夫之意，宣稱「只是想嚇嚇他（丈夫）」，她自己也灼傷，台中地院一審依殺人罪判刑15年，高等法院台中分院二審也是判刑15年，最高法院發回重審，更一審仍判處15年，最高法院又二度發回，高等法院台中分院今天更二審判決。

更二審認為，李女朝丈夫楊男澆淋汽油，並質問公婆提告家暴案一事，楊男勸她「這個油氣就會燒了，妳不要不相信」、「我不想要…我還想活好不好，妳不要這樣子」，李女卻回答「I DON'T CARE（我不在乎）」，並強令楊男下跪鞠躬道歉，之後點火燒丈夫，但李女可能後悔，拿滅火器撲滅火勢。

法官認為，李女於庭審時一再對公婆表示非常抱歉，但未能與公婆和解，亦未獲得公婆原諒。就她殺人及放火部分，是基於「不確定故意」（意指李女知道縱火可能造成丈夫死亡的結果，卻抱著「發生也沒關係」的心態，丈夫死亡的結果，不違背李女的本意），而非「直接故意」（明知放火會燒死丈夫，但仍縱火燒死丈夫），據此改判12年徒刑，可上訴最高法院。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

李女的丈夫楊男，搶救一個半月後死亡，但更二審法官認為李女殺人是「不確定故意」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法