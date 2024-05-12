感情糾紛！？台南火鍋店遭潑漆引火災2傷 莽男也手傷被逮

台南安平郡平路上一家火鍋店遭人潑漆引發火災傷及兩客人，店內一片狼藉。（民眾提供）

2024/05/12 19:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區郡平路上1家火鍋店，12日下午5點多驚傳疑似縱火火災，且有人受傷。消防局119獲報派員趕往後已無明顯火勢；警方也到場查處，初步調查是1名37歲陳姓男子與男店長有女人感情方面糾紛，陳男憤拿鐵槌砸店玻璃並朝店內潑油漆，引發爐火起火，燒傷1名65歲阿伯與1名26歲女客人；陳男雙手也有受傷被員警壓制及包紮帶回查辦。

案發後，消防人員到場發現火鍋店內已無明顯火勢，屋內有大片滅火器乾粉與紅油漆潑灑情形，火勢應是被人撲滅。火勢引發時，店內客人紛紛走避，但其中1名65歲張姓男子手、腳約有2度15％燒燙傷，由救護車送醫；26歲曾姓女子左手3度2%燒燙傷，意識清楚，拒絕送醫。

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而37歲的陳男手部也有燒傷與撕裂傷流血，疑是縱火嫌犯，被員警壓制、帶回查辦，將依公共危險、殺人未遂、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。

轄區南市四分局警方初步調查，37歲陳男與火鍋店的男店長疑為1名女子有感情糾紛，今天下午陳男到火鍋店與店長理論、起爭執，陳男先拿鐵槌砸破店玻璃，接著拿油漆朝店內潑灑，因油漆有揮發性，引燃火鍋爐火形成大火，客人張男與曾女走避不及遭燒傷。

案發時有人在該店目擊發生情形，同時把歹徒涉恐怖縱火情事PO到網路社群、提醒朋友與網友勿靠近該地。

涉潑漆引發火鍋店大火燒傷兩客人的37歲陳姓男子，其雙手也受傷被逮捕法辦。（民眾提供）

台南安平郡平路上一家火鍋店遭人潑漆引發火災傷及兩客人，民眾急忙滅火與救人。（民眾提供）

台南安平郡平路上一家火鍋店遭人潑漆引發火災傷及兩客人，店內一片狼藉。（民眾提供）

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