台中太平活動中心啟用 盧秀燕：上任翻倍興建32座活動中心

台中太平區坪林、勤益、大興里市民活動中心斥資4345萬原地重建，為地上4層建築物，建築外觀採斜屋頂設計頗具特色。（記者陳建志攝）

2024/06/05 17:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區坪林、勤益、大興里原活動中心因年久失修，經鑑定有安全疑慮，市府在中央補助900萬元下，斥資4345萬原地拆除重建，打造4層樓全新的市民活動中心，今天落成啟用，未來可供關懷據點、里民活動、進修課程使用，台中市長盧秀燕表示，上任至今已興建32座活動中心，較以往翻倍，感謝中央和地方民代共同促成，讓民眾有更安全、舒適的活動場域。

太平區坪林、勤益、大興里原活動中心，興建於1986年，因年久失修，且經專業鑑定有安全疑慮，市府積極規劃於原址拆除重建，市府自籌3445萬元，立委何欣純也協助爭取中央前瞻計畫補助900萬元，斥資4345萬元重建，嶄新的4層樓建築今天啟用，包括台中市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、農業局長張敬昌、太平區長許貴芳、立委何欣純、市議員賴義鍠、黃佳恬、太平區農會總幹事余文欽與多位里長都出席。

盧秀燕致詞時強調，里民們是這棟活動中心的共同主人，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件，前市長胡志強任內興建15座、前市長林佳龍任內則興建14座，如今她執政5年多，區公所團隊在民政局長吳世瑋帶領下，已經蓋了32座里活動中心，較以往翻倍。她也大讚太平區長許貴芳能幹，太平區多了許多新建設，預算經費更高達110億，包括太平區聯合行政中心、國民運動中心、市民大道等建設。

市府民政局長吳世瑋表示，此次坪林、大興、勤益里市民活動中心，廁所男女比例以1比4規劃，優於現行《建築技術規則》規定廁所比例1比3，落實性別平等，還有設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾。強調目前全市625個里，還有約100個里因為土地沒著落沒有活動中心，將會持續努力，不過盧秀燕市長上任至今已經興建32座活動中心，目前還有7個里的活動中心在規劃設計中。

太平區長許貴芳表示，此棟活動中心建築外觀採斜屋頂設計，呼應太平區山巒起伏的意象，為地上4層建築物，1樓提供社團租用及社區關懷據點使用，並可辦理各種里民活動；2樓為社團教室，可舉辦各式教學活動；3樓為緊急安置所並可提供社團租用；4樓為機房並可作為災害物資存放空間。

台中太平區坪林、勤益、大興里市民活動中心斥資4345萬原地重建，今天落成啟用，包括台中市長盧秀燕（左5）、立委何欣純（左4）等地方人士都出席。（記者陳建志攝）

今天啟用的太平區坪林、勤益、大興里市民活動中心，1樓有寬敞的空間可提供社團租用及社區關懷據點使用。（記者陳建志攝）

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