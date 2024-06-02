為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

盤腿+單手「騰雲駕霧」式騎車 網驚：感覺離西方世界很近

穿西裝男子盤腿單手騎車，網友直呼誇張。（擷自「記者爆料網」）

穿西裝男子盤腿單手騎車，網友直呼誇張。（擷自「記者爆料網」）

2024/06/02 17:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名穿西裝男子盤腿還將一隻手擺在臉前，以仿如打座加上拜佛姿勢單手騎車，奇特騎車方式被民眾直擊拍下後上傳網路，近日瞬間在各社群瘋傳，網友直呼太誇張紛留言「機車襌門修煉心法」、「感覺離西方世界很近」、「西天直達車」等，引發熱議。

近日在網路瘋傳的這段影片顯示，該名穿西裝、戴安全帽的男子，當時應是沿著東海大學圍牆旁的台灣大道慢車道行駛，只見他雙腳盤腿，以打座方式坐在坐墊上，接著不時將一隻手擺在臉前，比出拜佛的動作，僅以單手騎車的怪異動作，讓目擊民眾看傻眼，拍下這離譜一幕上傳到網路，直呼太誇張了。

網友們對此也是議論紛紛，留言回應「是不是以為在騎筋斗雲？」、「是在製造空力」、「上班上到得道，我也是佩服」、「百式觀落陰」、「機車襌門修煉心法」、「感覺離西方世界很近」、「移動式神主牌」、「前往天國道路」、「快速成仙功法！」、「西天直達車」。

至於此舉是否違規，警方則表示，單手或盤腿騎車會被舉發、開罰，若動態影像可以證明駕駛人影響到他人、他車「像是蛇行、左晃右晃等，已經影響到其它車輛」，有這些違規事實可依「道路交通管理處罰條例」第43條，處以6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止。

只是在上述前提下，單手或盤腿騎車雖未強制禁止、開罰，但警方仍語重心長表示，只用單手或盤腿騎車，若遇到突發狀況，很容易來不及反應，進而導致車輛失控肇事衍生危險，建議民眾還是避免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
單手騎車判決迥異 50秒的沒事 15秒挨罰
2019/02/15 06:00

單手騎車判決迥異 50秒的沒事 15秒挨罰
單手騎車23秒被罰1.2萬 法官︰行車平穩 撤銷罰單
2020/11/29 05:30

單手騎車23秒被罰1.2萬 法官︰行車平穩 撤銷罰單

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
單手騎車被檢舉「危險駕駛」 法官認「行車平穩」撤銷罰單
2020/11/28 11:22

單手騎車被檢舉「危險駕駛」 法官認「行車平穩」撤銷罰單
單手騎車被罰1萬2千元 車速沒超過40公里罰單撤銷
2018/08/21 09:45

單手騎車被罰1萬2千元 車速沒超過40公里罰單撤銷

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播