單手騎車判決迥異 50秒的沒事 15秒挨罰

2019-02-15

〔記者李立法／屏東報導〕屏東利姓男子單手騎機車時間達15秒被檢舉危險駕駛，挨罰1萬2千元並扣照3個月，他向屏東地院請求撤銷罰單遭駁回；高雄劉男單手騎機車時間長達50秒也被檢舉，但橋頭地院認為劉男行為並不構成危險駕駛，准予撤銷罰單，兩件情節幾乎雷同的交通違規案，當事人訴請法院仲裁卻出現截然不同結果！

利男去年4月間騎機車行經屏東縣竹田鄉時，被人拍下單手騎機車畫面向警方檢舉危險駕駛，利男收到罰單後不服該違規裁決，強調他當時只是把左手放在左大腿準備拉褲管，時間也很短，就被認定是危險駕駛遭重罰，他覺得很冤枉，於是向屏東地院提起行政訴訟，請求撤銷處分。

法官檢視檢舉影像檔後，發現利男將左手插於外套口袋內，僅以右手控制機車把手，時間長達15秒，並非短暫的1、2秒，機車煞車分別設置於左右把手，若路況突然有變，僅以單手駕車很可能失去平衡，也無法為隨時停車做準備，對交通安全造成危險，利男被依違反「道路交通管理處罰條例」第43條，罰款1萬2千元，違規記點3次，扣照3個月，並參加道安講習，並無違誤。

去年2月間，劉姓男子騎機車行經高雄市大寮區時，也被人拍下單手騎機車畫面檢舉危險駕駛，並受到和利男同樣的處分，經向橋頭地院訴請撤單後，法官認為「道交條例」第43條立法目的，是為遏阻飆車族危害道路安全行徑所設，經勘驗檢舉影片，劉男右手單手騎機車時間約50秒，過程車速穩定、維持直線行駛，難以認定有危險駕駛行為，准予撤銷罰單。

屏東地方法院庭長林家聖表示，兩件雖然違規情節雷同，但道路狀況及駕駛人行為可能不一樣，法官根據檢舉影像的實際狀況做判斷，不見得每一件都會判免罰。

法界︰不同的事證會有不同的結果

法界人士認為，危險駕駛行為難有絕對的標準，利、劉2人違規行為雷同，但2人及警方提供給法官的相關事證可能不盡相同，影響法官心證，才會出現截然不同的判決結果。

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