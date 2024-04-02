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台商在中國「包二奶」生子 怨原配身體有臭味讓他沒興趣

吳男於中國「包二奶」並產子，其妻提告索賠200萬元，他辯稱妻子身體產生異味，導致他興趣缺缺。（情境照）

吳男於中國「包二奶」並產子，其妻提告索賠200萬元，他辯稱妻子身體產生異味，導致他興趣缺缺。（情境照）

2024/04/02 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕劉姓女子與吳姓男子結婚20多年，吳男於2008年間到中國經商，卻與中國籍賀姓女子婚外情（俗稱包二奶），他出錢讓賀女經營企業，自己還把兩人的私生子帶到台灣，劉女於2022年始知此事，向法院控告吳男與賀女，索賠200萬元，吳男則是辯稱，妻子劉女身體產生異味，他興趣缺缺而分居達12年，他僅願意賠償10萬元，台中地方法院認定吳男與賀女婚外情屬實，但求償200萬元太高，判決賠償50萬元。

劉女向台中地方法院提起侵害配偶權之訴，她指控丈夫吳男，於2008年間到中國發展事業，與賀女婚外情並生下兒子，吳男還把兒子帶到台灣，設籍於吳男的戶籍地，另外，吳男還出錢給賀女於中國設置公司，顯示吳男與賀女有通姦的不法侵權行為，導致她精神受相當痛苦，兩人應賠償200萬元。

吳男答辯說，他在中國經商多年，妻子劉女不願共同前往，也不願到中國探視，夫妻情分已薄弱，另外，妻子劉女於2010年起，「身體產生異味」，卻拒不治療，導致他興趣缺缺而分居長達12年，兩人婚姻觸礁、情誼已盡，賀女則強調自己是產子之後才知悉吳男已婚，劉女請求200萬元賠償過高，兩人僅同意賠償10萬元。

台中地院認為，吳男與賀女婚外情且生下兒子，足以認定兩人行為顯然屬逾越普通朋友的不正常往來，已逾社會所能容忍的範圍，破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，且情節重大，不過，衡量雙方身分地位、資力等狀況，應以賠償50萬元為適當，可上訴。

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