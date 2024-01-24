不畏寒流上山受困武陵四秀積雪 中市消防人員漏夜冒險搶救男山友

台中市消防局人員踩著積雪上山救援。（台中市消防局提供）

2024/01/24 10:58

〔記者張軒哲／台中報導〕中央氣象署發布天氣預報，22日到24日寒流襲台，高山低溫降雪，仍有民眾上山，一名46歲男子與另一名陳姓女友人攀登品田山，男子出現失溫不適情況，報案指稱目前山上積雪深厚，部份路徑無法辨識，梨山分隊派員踩著高山積雪連夜冒險上山前往救援，今日凌晨接觸到2名山友，上午直升機將2名山友吊掛成功，送至東勢農民醫院檢查。

台中市消防局今日指出，昨日下午接獲品田山山域救援報案，昨晚7點多報案人陳小姐表示能自行前往新達山屋避難，請先不用派遣救援人員，會持續趕往新達山屋，有宿營裝備，相關救援人員取消任務。

但昨晚約10點許聯繫陳小姐，卻指稱目前兩人已迷失方向，肢體無力狀況，未攜帶帳篷，僅帶簡易式睡袋，需派員前往救援。梨山分隊人員連夜出勤4人冒險上山前往救援，今日凌晨3時50分接觸2名山友。男子背部及腰部疼痛，無法行走。

台中市消防局今日清晨通知消防署申請直升機吊掛救援，8時45分順利將2名山友吊掛成功，約9點直升機降落東勢河濱公園，由救護車將意識清醒失溫男子送至東勢農民醫院救治，同行友人陪同就醫並無不適。

直升機將男子跟友人載至東勢河濱公園。（台中市消防提供）

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