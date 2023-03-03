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    黃花風鈴木大爆花 台中廓子公園金黃燦爛

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美，吸引美眉拍照爭豔。（記者蔡淑媛攝）

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美，吸引美眉拍照爭豔。（記者蔡淑媛攝）

    2023/03/03 08:32

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯廍子公園的黃花風鈴木今年大爆花，黃花盛開、一片金色燦爛，從太順路、情人橋旁景賢路宛如是黃金大道，一路延申至廍子公園，廍子公園更有「黃金公園」美名，平日賞花拍照人潮不斷，假日更擠進數千人，當地廍子里長董銘成說，這波花季才剛開始，已經開得很茂盛，預計1週進入盛開期，持續至月底，只要不下雨，追花、賞花、拍花十分過癮。

    今年黃花風鈴木滿開，黃澄澄的黃金花海，太陽輝映下特別耀眼、壯觀，從今年2月下旬陸續綻放，大坑情人橋旁景賢路兩側種滿黃花風鈴木，超過500公尺，一路延申到廍子公園，加上公園超過300株風鈴木，花開爭豔，美不勝收，還有鄰近的太順路段上黃金風鈴木也爆開。

    廍子段黃花風鈴木相當知名，董銘成說，上個月里辦公室接民眾電話詢問花期已經接到手軟，還有北部的旅行社、退休團體打來問花況，二二八假期已經湧入數千名遊客，近來不分平假日，民眾攜家帶眷、帶著寵物，或花樹下露營賞花，也吸引不少模特兒來外拍，捕捉金色時光，驚嘆連連。

    黃花風鈴木也是巴西國花，四季各有不同風貌，春天是開花季，3月時花多幾無葉片，接著滿樹金黃花非常美麗，夏天長葉結果莢，翅果紛飛；秋天枝葉茂盛，綠意盎然；入冬後落葉，枝椏光禿，有滄桑之美。

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美，吸引美眉拍照爭豔。（記者蔡淑媛攝）

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美，吸引美眉拍照爭豔。（記者蔡淑媛攝）

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美。（記者蔡淑媛攝）

    廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美。（記者蔡淑媛攝）

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年廍子公園的黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年景賢路黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

    今年景賢路黃花風鈴木盛開，黃花盛開、金色燦爛。（記者蔡淑媛攝）

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